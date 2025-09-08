Nacional

Estos fueron los lugares donde se vendió la lotería ganadora de este domingo 7 de setiembre

La lotería de este domingo 7 de setiembre dejó muchos millones en varias provincias del país

Por Fabiola Montoya Salas
Si usted jugó lotería este domingo 7 de setiembre, ponga atención porque ya se sabe en cuáles lugares del país se vendieron los pedacitos de la suerte.

Pero antes de decirle eso, repasemos las combinaciones ganadoras:

El primer premio fue de ₡175 millones por entero para el número 58 con la serie 516.

El segundo premio entregó ₡30 millones por entero para el número 30 con la serie 853.

El tercer premio entregó ₡14 millones por entero para el número 99 con la serie 965

El primer premio fue vendido en Vázques de Coronado, el segundo número premiado en la provincia de Heredia y el tercero en la página web www.jps.go.cr

Recuerde que el acumulado del próximo martes está en 225 millones de colones en dos emisiones.

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

