Estos fueron los lugares donde se vendió la lotería ganadora de este domingo 7 de setiembre

Si usted jugó lotería este domingo 7 de setiembre, ponga atención porque ya se sabe en cuáles lugares del país se vendieron los pedacitos de la suerte.
Pero antes de decirle eso, repasemos las combinaciones ganadoras:
LEA MÁS: Lotería Nacional: estos son los números y series ganadoras del sorteo de este domingo 7 de setiembre
El primer premio fue de ₡175 millones por entero para el número 58 con la serie 516.
El segundo premio entregó ₡30 millones por entero para el número 30 con la serie 853.
El tercer premio entregó ₡14 millones por entero para el número 99 con la serie 965
LEA MÁS: Lotería extraordinaria del Día de la Madre: estos son los números ganadores del sorteo de este domingo
El primer premio fue vendido en Vázques de Coronado, el segundo número premiado en la provincia de Heredia y el tercero en la página web www.jps.go.cr
Recuerde que el acumulado del próximo martes está en 225 millones de colones en dos emisiones.