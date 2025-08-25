Lotería Nacional: Estos son los números y series ganadoras del sorteo de este domingo

Este domingo se jugó un nuevo sorteo de Lotería Nacional (Albert Marin /Sorteo de la lotería)

Este domingo se realizó el sorteo ordinario N.º 4.864 de la Lotería Nacional, organizado por la Junta de Protección Social y muchos ticos salieron ganadores.

Estos son los números ganadores del sorteo de Chances de este viernes

Para este, como cada sorteo ordinario hay 100 premios de distintas cantidades, pero todos quieren tener un pedacito de alguno de los tres mayores, que en este caso fueron:

El primer premio fue de ¢175 millones por entero para el número 51 con la serie 762

con la El segundo premio entregó ¢30 millones por entero para el número 65 con la serie 731

con la El tercer premio fue de ¢14 millones por entero para el número 81 con la serie 783

En el premio extra del acumulado salió una bolita de ¢5 millones y fue para la serie 690 y el número 49

Si usted compró algún pedacito y quiere saber si resultó ganador de los otros premios, puede consultar la lista completa este lunes en la edición impresa de La Teja.

LEA MÁS: Lotería extraordinaria del Día de la Madre: estos son los números ganadores del sorteo de este domingo

Recuerde que para reclamar su premio debe presentar el o los pedacitos que tengan el número y la serie exactos del premio correspondiente.