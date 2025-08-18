Nacional

Lotería extraordinaria del Día de la Madre: estos son los números ganadores del sorteo de este domingo

La JPS realizó el sorteo extraordinario de Lotería por el Día de la Madre

Por Ingrid Hidalgo y Hillary Chinchilla Marín
La JPS jugó el sorteo extraordinario de Lotería este domingo 17 de agosto en celebración del Día de la Madre. (JPS/JPS)

La Junta de Protección Social (JPS) jugó el sorteo extraordinario N.º 4.863 de la Lotería Nacional y muchos se llenaron de millones.

Estos son los números ganadores del sorteo 4863:

  • Premio mayor: Número: 71, serie: 416
  • Segundo premio: Número: 12 serie: 929
  • Tercer premio: Número: 52, serie 132
  • Cuarto premio: Número: 25, serie: 546
  • Quinto premio: Número: 05, serie 997

En el premio extra del acumulado salió una bolita con ¢2 millones con el número 64 y la serie 617.

Recuerde que por motivo del Día de la Madre, el premio mayor es más pochotón: ¢640 millones; es decir, ¢320 millones por entero, mientras que el segundo premio estaba en ¢92 millones en 2 emisiones.

El tercer premio estaba en ¢40 millones en 2 emisiones, el cuarto ¢10 millones en dos emisiones y el quinto premio en ¢6 millones en dos emisiones, así que si usted ganó alguno de los números, reclame el dinero.

Si resultó ganador puede reclamar su premio en la JPS, en algún puesto de los socios comerciales o en cualquier agencia del Banco de Costa Rica.

En caso de que haya comprado en línea, el dinero se depositará en su cuenta registrada de forma automática.

Si usted compró algún pedacito y quiere saber si resultó ganador de los otros premios, puede consultar la lista completa este lunes en la edición impresa de La Teja.

El próximo sorteo de la JPS será el de los Chances y se jugará el martes 19 de agosto, cuyo premio mayor está en ¢160 millones, es decir, ¢80 millones en 2 emisiones.

Pruebe su suerte de nuevo el martes y vea si resulta millonario; recuerde que cada fracción tiene un valor de ¢1.000 y el entero, que consta de 5 fracciones, ¢5.000.

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

