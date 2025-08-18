Lotería extraordinaria del Día de la Madre: estos son los números ganadores del sorteo de este domingo

La JPS jugó el sorteo extraordinario de Lotería este domingo 17 de agosto en celebración del Día de la Madre. (JPS/JPS)

La Junta de Protección Social (JPS) jugó el sorteo extraordinario N.º 4.863 de la Lotería Nacional y muchos se llenaron de millones.

Estos son los números ganadores del sorteo 4863:

Premio mayor: Número: 71, serie: 416

71, serie: 416 Segundo premio: Número: 12 serie: 929

12 serie: 929 Tercer premio: Número : 52, serie 132

: 52, serie 132 Cuarto premio: Número: 25, serie: 546

25, serie: 546 Quinto premio: Número: 05, serie 997

En el premio extra del acumulado salió una bolita con ¢2 millones con el número 64 y la serie 617.

Recuerde que por motivo del Día de la Madre, el premio mayor es más pochotón: ¢640 millones; es decir, ¢320 millones por entero, mientras que el segundo premio estaba en ¢92 millones en 2 emisiones.

El tercer premio estaba en ¢40 millones en 2 emisiones, el cuarto ¢10 millones en dos emisiones y el quinto premio en ¢6 millones en dos emisiones, así que si usted ganó alguno de los números, reclame el dinero.

Si resultó ganador puede reclamar su premio en la JPS, en algún puesto de los socios comerciales o en cualquier agencia del Banco de Costa Rica.

En caso de que haya comprado en línea, el dinero se depositará en su cuenta registrada de forma automática.

Si usted compró algún pedacito y quiere saber si resultó ganador de los otros premios, puede consultar la lista completa este lunes en la edición impresa de La Teja.

El próximo sorteo de la JPS será el de los Chances y se jugará el martes 19 de agosto, cuyo premio mayor está en ¢160 millones, es decir, ¢80 millones en 2 emisiones.

Pruebe su suerte de nuevo el martes y vea si resulta millonario; recuerde que cada fracción tiene un valor de ¢1.000 y el entero, que consta de 5 fracciones, ¢5.000.

