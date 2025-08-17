PLP aplica esta radical medida para sus futuros candidatos a diputados para 2026

Los candidatos a diputados del PLP no podrán renunciar a su militancia para convertirse en diputados independientes. (Rafael Pacheco Granados)

Los futuros candidatos a diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) no podrán renunciar a su militancia para convertirse en independientes o unirse a otra fracción.

LEA MÁS: ¿Aún no ha declarado el IVA? Esta información lo hará evitar llevarse colerones

Así lo indicó el PLP en un documento titulado “Mi compromiso con Costa Rica” que los postulantes deben firmar, como parte de los requisitos.

En dicho documento se indica: “Me comprometo a respetar la voluntad de los votantes y a defender desde la curul el ideario, los principios y el programa político del Partido Liberal Progresista. En consecuencia, asumo un compromiso claro: una vez electo no renunciaré a la fracción legislativa para declararme diputado independiente o para incorporarme a otro partido o fracción”.

Esto dice en el documento "Mi compromiso con Costa Rica" del PLP que los postulantes a diputados deben firmar. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

También señala que los futuros diputados deberán respetar y honrar, en el plenario y en las comisiones, los acuerdos que se tomen como fracción política.

Esto se aplica después de que varios diputados del PLP, así como de otros partidos, renunciaron a su representación y se convirtieron en independientes durante este gobierno.

LEA MÁS: Nicaragüense que llegó al país con el corazón hecho pedazos, se levantó y ahora tiene un curioso negocio

Kattia Cambronero, Johana Obando, Cynthia Córdoba y Luis Diego Vargas renunciaron a su militancia al PLP y continuaron como independientes.

Cambronero fue la primera en abandonar el partido en noviembre de 2024, y la última renuncia fue la de Vargas, en mayo.

Luis Diego Vargas fue la renuncia más reciente del PLP.

Recordemos que hace unos días, el PLP también propuso un proyecto de ley para reformar los artículos 98, 106 y 112 de la Constitución Política.

Con esta reforma, se pretende que si un diputado renuncia a su militancia, también debe abandonar su curul.

“La iniciativa añadió un párrafo al artículo 98 en el cual se señala, que ‘quienes representan a un partido político en la Asamblea Legislativa no podrán renunciar a esa agrupación, declararse independientes, ni incorporarse a otra fracción’”, explicó el PLP.

Esta propuesta dividió a los diputados, pues unos están de acuerdo, mientras que otros la criticaron.

Eli Feizaig señaló que el que un legislador renuncie al partido y siga en la curul, es una estafa al pueblo que lo eligió.

Por otra parte, Gloria Navas, quien renunció al Partido Nueva República, la calificó como una aberración.

“Me parece que es una aberración totalmente antidemocrática. La mayoría de las que estamos independientes somos mujeres... eso es violencia política”, expresó.

LEA MÁS: Vea el impresionante “río” de basura, troncos y barro en que se convirtió la General Cañas

Obando tampoco estuvo de acuerdo con el proyecto de ley del PLP.

“Es una muestra más de que, lamentablemente, el PLP tiene su enfoque bastante equivocado. En ese momento el país sufre una ola de violencia sin precedentes y eso es uno de los problemas que importan. Presentan proyectos de ley que no tienen incidencia real en la vida de los costarricenses y sus necesidades”, dijo.