¿Aún no ha declarado el IVA? Esta información lo hará evitar llevarse colerones

La declaración de los impuestos vence este lunes 18 de agosto. (Marcia Solano Miller/Marcia Solano)

Si usted aún no ha declarado el Impuesto de Valor Agregado (IVA), el tiempo se le está acabando, pues el pago vence este lunes 18 de agosto.

Los contribuyentes que no presentan la declaración correspondiente a julio a tiempo, pueden enfrentarse a una multa e intereses, que corren a partir del 19 de agosto.

LEA MÁS: ¿Regresa hoy de la playa? Habrá un cambio en ruta 27

Entonces, si no quiere que le impongan sanciones, corra y cumpla con su deber tributario.

Recuerde que además del IVA, este 18 de agosto es la fecha máxima para presentar las declaraciones de estos tributos:

Impuesto a las utilidades

Retenciones en la fuente del 3% por transportes, comunicaciones, películas, etc

Retenciones en la fuente por salarios, jubilaciones y otros pagos laborales

Retenciones en la fuente por pensiones voluntarias

Retenciones en la fuente por dividendos, participaciones y asimilables a dividendos

Retenciones en la fuente por remesas al exterior v2

Retenciones en la fuente por rentas de capital mobiliario-intereses

Impuesto Selectivo de Consumo

Impuesto a los casinos y salas de juego

Impuesto único por tipo de combustible

Impuesto específico sobre bebidas alcohólicas

Rentas de capital inmobiliario

Autoliquidación del impuesto rentas de capital mobiliario

Impuesto de ganancias y pérdidas de capital

Impuesto específico a las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de tocador

Impuesto específico al tabaco

Contribución parafiscal de la Cruz Roja Costarricense

IVA de proveedores e intermediarios de servicios transfronterizos mediante internet y otras plataformas digitales

Impuesto sobre la venta y el autoconsumo de cemento

Impuesto sistemas electrónicos de vapeo y accesorios

Las autoridades pueden imponerles una multa e intereses a los contribuyentes que no declaren sus impuestos a tiempo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Por primera vez en la historia una banda colegial tica estará en el Desfile de las Rosas

Además, se deben presentar los formularios de pago para rentas de capital mobiliario e inmobiliario y ganancias de capital, provenientes de fuentes extranjeras.

Las declaraciones se pueden presentar por medio del sitio Administración Tributaria Virtual (ATV) y se puede pagar desde el mismo portal o en los bancos.

LEA MÁS: Bares y restaurantes analizan poner botón de pánico y llevar registro de problemáticos