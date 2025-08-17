¿Aún no ha declarado el IVA? Esta información lo hará evitar llevarse colerones

Si usted aún no ha declarado el Impuesto de Valor Agregado (IVA), el tiempo se le está acabando, pues el pago vence este lunes 18 de agosto.
Los contribuyentes que no presentan la declaración correspondiente a julio a tiempo, pueden enfrentarse a una multa e intereses, que corren a partir del 19 de agosto.
Entonces, si no quiere que le impongan sanciones, corra y cumpla con su deber tributario.
Recuerde que además del IVA, este 18 de agosto es la fecha máxima para presentar las declaraciones de estos tributos:
- Impuesto a las utilidades
- Retenciones en la fuente del 3% por transportes, comunicaciones, películas, etc
- Retenciones en la fuente por salarios, jubilaciones y otros pagos laborales
- Retenciones en la fuente por pensiones voluntarias
- Retenciones en la fuente por dividendos, participaciones y asimilables a dividendos
- Retenciones en la fuente por remesas al exterior v2
- Retenciones en la fuente por rentas de capital mobiliario-intereses
- Impuesto Selectivo de Consumo
- Impuesto a los casinos y salas de juego
- Impuesto único por tipo de combustible
- Impuesto específico sobre bebidas alcohólicas
- Rentas de capital inmobiliario
- Autoliquidación del impuesto rentas de capital mobiliario
- Impuesto de ganancias y pérdidas de capital
- Impuesto específico a las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de tocador
- Impuesto específico al tabaco
- Contribución parafiscal de la Cruz Roja Costarricense
- IVA de proveedores e intermediarios de servicios transfronterizos mediante internet y otras plataformas digitales
- Impuesto sobre la venta y el autoconsumo de cemento
- Impuesto sistemas electrónicos de vapeo y accesorios
Además, se deben presentar los formularios de pago para rentas de capital mobiliario e inmobiliario y ganancias de capital, provenientes de fuentes extranjeras.
Las declaraciones se pueden presentar por medio del sitio Administración Tributaria Virtual (ATV) y se puede pagar desde el mismo portal o en los bancos.
