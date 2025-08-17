Por primera vez en la historia una banda colegial tica estará en el Desfile de las Rosas

Una muy linda noticia, se anunció este sábado 16 de agosto, pues resulta que el Desfile de las Rosas 2027 contará con la presencia de una muy querida banda costarricense.
Hace pocos minutos la familia de Cedes don Bosco hizo oficial que su banda estará en Pasadena, California, el 1.° de enero del 2027.
“¡Somos la primera banda colegial costarricense en clasificar a esta prestigiosa competencia y llevar nuestra música, talento y espíritu salesiano más allá de nuestras fronteras!
“Enero 2027 será el momento en que Costa Rica sonará más fuerte que nunca”, confirmó Cedes don Bosco.
El Desfile de las Rosas es uno de los eventos más prestigiosos del mundo y es visto todos los primeros de enero por más de 100 millones de personas en todo el planeta.
Costa Rica ya tiene varias ediciones en estar presente con alguna representación; incluso, en un año ganó un premio como la mejor carrosa.
Con mucha felicidad, la familia de don Bosco dice: “Celebramos nuestro 60 aniversario llevando la música de Costa Rica a Pasadena, California”.