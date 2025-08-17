Una muy linda noticia, se anunció este sábado 16 de agosto, pues resulta que el Desfile de las Rosas 2027 contará con la presencia de una muy querida banda costarricense.

Por primera vez en la historia una banda colegial tica estará en el Desfile de las Rosas. (Facebook de la Banda Cedes don Bosco/Facebook de la Banda Cedes don Bosco)

Hace pocos minutos la familia de Cedes don Bosco hizo oficial que su banda estará en Pasadena, California, el 1.° de enero del 2027.

Nunca antes una banda colegial tica estuvo en tan prestigioso desfile. (Facebook de la Banda Cedes don Bosco/Facebook de la Banda Cedes don Bosco)

“¡Somos la primera banda colegial costarricense en clasificar a esta prestigiosa competencia y llevar nuestra música, talento y espíritu salesiano más allá de nuestras fronteras!

“Enero 2027 será el momento en que Costa Rica sonará más fuerte que nunca”, confirmó Cedes don Bosco.

El Desfile de las Rosas es uno de los eventos más prestigiosos del mundo y es visto todos los primeros de enero por más de 100 millones de personas en todo el planeta.

Con tremenda alegría la Banda Cedes don Bosco hizo el anuncio oficial este 16 de agosto. (Facebook de la Banda Cedes don Bosco/Facebook de la Banda Cedes don Bosco)

Costa Rica ya tiene varias ediciones en estar presente con alguna representación; incluso, en un año ganó un premio como la mejor carrosa.

La Banda Cedes don Bosco estará en California el próximo 2027. (Facebook de la Banda Cedes don Bosco/Facebook de la Banda Cedes don Bosco)

Con mucha felicidad, la familia de don Bosco dice: “Celebramos nuestro 60 aniversario llevando la música de Costa Rica a Pasadena, California”.