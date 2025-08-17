Nacional

Por primera vez en la historia una banda colegial tica estará en el Desfile de las Rosas

La banda confirmó la noticia este sábado 16 de agosto.

Por Eduardo Vega

Una muy linda noticia, se anunció este sábado 16 de agosto, pues resulta que el Desfile de las Rosas 2027 contará con la presencia de una muy querida banda costarricense.

Cedes don Bosco hizo oficial que su banda estará en Pasadena, California, el 1 de enero del 2027, en el Desfile de las Rosas
Por primera vez en la historia una banda colegial tica estará en el Desfile de las Rosas. (Facebook de la Banda Cedes don Bosco/Facebook de la Banda Cedes don Bosco)

Hace pocos minutos la familia de Cedes don Bosco hizo oficial que su banda estará en Pasadena, California, el 1.° de enero del 2027.

Nunca antes una banda colegial tica estuvo en tan prestigioso desfile.
Nunca antes una banda colegial tica estuvo en tan prestigioso desfile. (Facebook de la Banda Cedes don Bosco/Facebook de la Banda Cedes don Bosco)

“¡Somos la primera banda colegial costarricense en clasificar a esta prestigiosa competencia y llevar nuestra música, talento y espíritu salesiano más allá de nuestras fronteras!

“Enero 2027 será el momento en que Costa Rica sonará más fuerte que nunca”, confirmó Cedes don Bosco.

El Desfile de las Rosas es uno de los eventos más prestigiosos del mundo y es visto todos los primeros de enero por más de 100 millones de personas en todo el planeta.

Con tremenda alegría la Banda Cedes don Bosco hizo el anuncio oficial este 16 de agosto.
Con tremenda alegría la Banda Cedes don Bosco hizo el anuncio oficial este 16 de agosto. (Facebook de la Banda Cedes don Bosco/Facebook de la Banda Cedes don Bosco)

Costa Rica ya tiene varias ediciones en estar presente con alguna representación; incluso, en un año ganó un premio como la mejor carrosa.

La Banda Cedes don Bosco estará en California el próximo 2027.
La Banda Cedes don Bosco estará en California el próximo 2027. (Facebook de la Banda Cedes don Bosco/Facebook de la Banda Cedes don Bosco)

Con mucha felicidad, la familia de don Bosco dice: “Celebramos nuestro 60 aniversario llevando la música de Costa Rica a Pasadena, California”.

Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

