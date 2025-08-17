Nacional

¿Regresa hoy de la playa? Habrá un cambio en ruta 27

Muchos aprovecharon el fin de semana largo por el Día de la Madre

Por Ingrid Hidalgo
El domingo 17 de agosto se aplicará la reversibilidad para las personas que regresan después de disfrutar un fin de semana largo.
Este domingo 17 de agosto se aplicará la reversibilidad en la ruta 27 para aquellas personas que regresan a la GAM tras disfrutar un fin de semana largo. (MOPT/MOPT)

¿Regresa hoy a su casa de la playa o la montaña? No se preocupe, pues en la ruta 27 se aplicará la reversibilidad, por lo que podrá usar cualquiera de las vías.

Muchos regresarán este domingo 17 de agosto a sus hogares tras disfrutar un fin de semana largo en Guanacaste o Puntarenas por motivo del Día de la Madre.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aplicará la medida en la ruta 27 para agilizar el tránsito.

Esta medida se implementará en todos los carriles disponibles entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón (unos 47 km), por lo que si usted necesita ir a Orotina, Atenas u otros lugares, no podrá utilizar esta ruta, ya que solo serán habilitadas para aquellas personas que se dirigen hacia San José o incluso, hacia Cartago.

Los domingos 13 y 20 de julio se aplicará la reversibilidad en la ruta 27.
La reversibilidad se aplicará entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón a partir de las 2:00 p.m. (MOPT/MOPT)

Recuerde que la reversibilidad será entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m.

A partir de la 1:00 p.m. se suspenderá la circulación en el sentido contrario, hacia el Pacífico, hasta las 7:00 p.m.

Las autoridades solicitaron a los conductores a transitar a una velocidad máxima de 60 km/h en la ruta 27 para evitar incidentes.

Además, informaron que la Policía de Tránsito estará en la zona para regular el tráfico.

reversibilidad ruta 27MOPTreversibilidad Día de la Madre
Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

