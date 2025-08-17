¿Regresa hoy de la playa? Habrá un cambio en ruta 27

Este domingo 17 de agosto se aplicará la reversibilidad en la ruta 27 para aquellas personas que regresan a la GAM tras disfrutar un fin de semana largo. (MOPT/MOPT)

¿Regresa hoy a su casa de la playa o la montaña? No se preocupe, pues en la ruta 27 se aplicará la reversibilidad, por lo que podrá usar cualquiera de las vías.

Muchos regresarán este domingo 17 de agosto a sus hogares tras disfrutar un fin de semana largo en Guanacaste o Puntarenas por motivo del Día de la Madre.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aplicará la medida en la ruta 27 para agilizar el tránsito.

Esta medida se implementará en todos los carriles disponibles entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón (unos 47 km), por lo que si usted necesita ir a Orotina, Atenas u otros lugares, no podrá utilizar esta ruta, ya que solo serán habilitadas para aquellas personas que se dirigen hacia San José o incluso, hacia Cartago.

La reversibilidad se aplicará entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón a partir de las 2:00 p.m. (MOPT/MOPT)

Recuerde que la reversibilidad será entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m.

A partir de la 1:00 p.m. se suspenderá la circulación en el sentido contrario, hacia el Pacífico, hasta las 7:00 p.m.

Las autoridades solicitaron a los conductores a transitar a una velocidad máxima de 60 km/h en la ruta 27 para evitar incidentes.

Además, informaron que la Policía de Tránsito estará en la zona para regular el tráfico.

