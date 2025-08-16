Vea el impresionante “río” de basura, troncos y barro en que se convirtió la General Cañas

Sigue lloviendo y siguen las inundaciones golpeando fuertemente en diferentes zonas de nuestro país.
Nos llegó un video publicado en redes sociales por Luis Kopper Barquero, que es impresionante, de no creer.
Se ve la autopista General Cañas, en el sentido San José – Alajuela, completamente inundada.
Cuando les decimos inundada, es algo espantoso, como casi nunca se vio, con troncos, barro y agua, superando incluso el alto de la pared que divide los sentidos Alajuela-San José y viceversa, la cual tiene más de un metro de alto.
Aquí les dejamos el impresionante video. En los comentarios, la gente habla, con razón, de que se ve mucha basura, lo que significa que, por andar tirándola donde no se debe, se provoca este tipo de inundaciones.
Es tanta el agua del lado San José —Alajuela, que se pasa hacia el sentido contrario.