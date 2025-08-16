Nacional

Vea el impresionante “río” de basura, troncos y barro en que se convirtió la General Cañas

La General Cañas se inundó como pocas veces en el sentido San José-Alajuela

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega

Sigue lloviendo y siguen las inundaciones golpeando fuertemente en diferentes zonas de nuestro país.

LEA MÁS: Ruta 32 seguirá cerrada este sábado: fotos muestran lo feo que está por riesgo de derrumbe

Nos llegó un video publicado en redes sociales por Luis Kopper Barquero, que es impresionante, de no creer.

Un camión se volcó la tarde de este martes frente a la fábrica Lizano en Belén, lo que provocó el cierre parcial de la Ruta 1 en sentido San José-Alajuela. Foto: Cortesía.
La General Cañas se convirtió en un increíble “río” de basura, troncos y barro. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Se ve la autopista General Cañas, en el sentido San José – Alajuela, completamente inundada.

AQOqM9HeVJH0QBtPvmuZOvCVSEpzs0FjntY31AyF0tLzPKlNIy32JBblD4k0UDukQQczvCJRoii434YKrQ0ONYmLQU3XqttLFAJ7Uv2z99Clnw

LEA MÁS: Fin de semana trágico: cuatro vidas perdidas en tres accidentes viales

Cuando les decimos inundada, es algo espantoso, como casi nunca se vio, con troncos, barro y agua, superando incluso el alto de la pared que divide los sentidos Alajuela-San José y viceversa, la cual tiene más de un metro de alto.

Presas en General Cañas y Ruta 27
La General Cañas constantemente se inunda en diferentes sectores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aquí les dejamos el impresionante video. En los comentarios, la gente habla, con razón, de que se ve mucha basura, lo que significa que, por andar tirándola donde no se debe, se provoca este tipo de inundaciones.

14/06/2024 Autopista General Cañas. Nuevamente fue tarde de lluvia y neblina este viernes, debido a alteraciones en el clima por por el paso de la onda tropical número nueve. Foto: Rafael Pacheco Granados
La cantidad de agua que cayó este sábado 16 de agosto fue impresionante. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Sábado sangriento: asesinan a joven de 24 años de varios balazos

Es tanta el agua del lado San José —Alajuela, que se pasa hacia el sentido contrario.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
General Cañasimpresionante "río"basurabarrotroncossan josé-Alajuela
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.