Fin de semana trágico: cuatro vidas perdidas en tres accidentes viales

En las carreteras también se vivió un fin de semana trágico, pues dos adultos mayores y dos hombres fallecieron en accidentes aparatosos que ocurrieron entre el viernes y sábado.

La primera fatalidad ocurrió en las cercanías de un supermercado conocido como El Nazareno, en Ipís de Goicoechea, San José, donde murió atropellada una adulta mayor de apellido Barquero, de 69 años; ella iba en compañía de un niño de ocho años.

En apariencia, se trataba de la abuelita del pequeño. Ellos cruzaban la transitada calle cuando ocurrió la tragedia.

“Barquero caminaba con un menor de ocho años y, por razones que se desconocen, fueron atropellados por un motociclista”, señalaron en el OIJ.

Este accidente sucedió a las 6:27 p. m. de este viernes 15 de agosto.

La madrugada de este sábado 16 de agosto, fallecieron otros dos hombres en un choque de dos carros, en La Garita, de Alajuela.

Los fallecidos fueron identificados como uno de apellido Carballo, de 42 años, y el otro de apellido Espinoza, de 28 años; este último murió en el centro médico.

Una mujer de apellido Delgado, de 26 años, sobrevivió al impacto, pero permanece delicada en el hospital San Rafael de Alajuela.

A las 10:08 de la mañana de este sábado, hubo otro mortal atropello en Paquera, Puntarenas, donde murió un adulto mayor, de 86 años, de apellido Camareno.

“Camareno viajaba en una bicicleta y fue colisionado por un menor de 17 años quien conducía una motocicleta. A raíz de esta situación, el adulto mayor falleció en el sitio y el adolescente fue llevado al hospital de Nicoya”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Las autoridades les piden a los conductores respetar los límites de tránsito para evitar más tragedias en carretera.

