Ruta 32 seguirá cerrada este sábado: fotos muestran lo feo que está por riesgo de derrumbe

Hace pocos minutos las autoridades del MOPT confirmaron que este sábado 16 de agosto la ruta 32 seguirá cerrada.

Ruta 32 seguirá cerrada este sábado, vea las fotos para que entienda que el asunto está horrible con un posible derrumbe. (Mopt/Cortesía)

“Tras una inspección de las condiciones que se presentan a la altura del kilómetro 28 y 31 de la Ruta 32, por parte del ministro del MOPT, Efraím Zeledón, junto con personeros de la Comisión Nacional de Emergencias, y CONAVI, se determinó mantener cerrada, de manera preventiva, la vía este sábado 16 de agosto.

Ante todo se debe salvaguardar la vida de los ciudadanos", confirmó el MOPT en un comunicado.

Así está la ruta 32 este sábado 16 de agosto

No se sabe si este domingo 17 de agosto ya se podrá abrir la carretera a Limón.

Todo ese barro y los árboles están caídos y en cualquier momento se viene todo eso. (Mopt/Cortesía)

“La mañana de domingo a las 5 a. m. se realizará una nueva evaluación de la ruta para determinar si las condiciones de la misma son seguras para transitar”, explica el informe de prensa.

Si necesita viajar desde y hacia el Caribe, está la ruta 10, por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper, como alternativas para todo vehículo, y por Vara Blanca, solo para vehículos livianos.

Todavía no se confirma que para el domingo 17 de agosto se pueda abrir el paso por la ruta 32. (Mopt/Cortesía)

Con las fotos que tomó el MOPT, la verdad, la apertura de la 32 está en alitas de cucaracha.