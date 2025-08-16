Sucesos

Sábado sangriento: asesinan a joven de 24 años de varios balazos

Autoridades confirman un fallecido en el puerto del Pacífico.

Por Eduardo Vega

Las autoridades policiales del país confirman que este sábado 16 de agosto fue a la provincia de Puntarenas la que le tocó el amargo baño de sangre que enluta al país desde hace mucho tiempo.

Los hechos se registraron la tarde de este sábado. (Foto: suministrada por Andrés Garita, corresponsal GN)
Sábado sangriento, ahora le tocó a Puntarenas llenarse de dolor con un homicidio. (Andrés Garita, corresponsal GN)

Al ser la una de la tarde y 53 minutos, la Fuerza Pública fue avisada de una gran balacera en Chacarita de Puntarenas y cuando fueron a confirmar, se toparon con una escena terrible.

Un hombre de unos 24 años estaba muerto con varios impactos de bala en su cuerpo. Cuando llegó la Cruz Roja no había nada que hacer.

Entre el viernes 15 y este sábado 16 de agosto se confirman al menos 5 homicidios. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

Ha sido un sábado muy sangriento, porque a eso de las 3:38 de la tarde la Cruz Roja confirmó otra gran balacera, pero en Cinco Esquinas de Tibás en la cual murió una mujer de 30 años y dos hombres se trasladaron muy heridos a un centro médico.

sábado sangrientobalacerachacarita de puntarenashomicidio
Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

