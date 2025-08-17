Mall Oxígeno responde así ante nuevas disposiciones de Salud tras mordida de perro a chiquito

Mall Oxígeno se pronunció ante nuevas disposiciones del Ministerio de Salud sobre establecimientos pet-friendly. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

El Mall Oxígeno se pronunció ante las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud, tras el incidente que ocurrió hace unos días en Multiplaza de Escazú, donde un perro de raza pitbull mordió a un chiquito de 7 años.

El centro comercial, ubicado en Heredia, señaló que está analizando el comunicado emitido por Salud, para determinar las acciones que tomarán dentro del mall.

Asimismo, recordó que tiene protocolos en caso de un incidente similar como el que ocurrió en Escazú, así como un reglamento que todos deben cumplir.

“Estos lineamientos se encuentran debidamente señalizados y disponibles para consulta dentro de nuestras instalaciones. Además, ofrecemos un parque canino al aire libre y áreas abiertas, especialmente diseñadas para que las mascotas puedan disfrutar de un entorno seguro y adecuado”, indicó el Mall Oxígeno.

El Ministerio de Salud emitió nuevas disposiciones para los establecimientos después de que un perro de raza pitbull mordiera a un niño en Multiplaza Escazú. (Cortesía /Cortesía)

Hace unos días, el Ministerio de Salud anunció que solo se permitirá el acceso de mascotas de asistencia en lugares de servicios de alimentación al público.

También señaló que los negocios que decidan permitir animales de asistencia, deben cumplir con algunas medidas, como la colocación de rótulos visibles que indiquen que aceptan mascotas, qué tipo y las condiciones; por ejemplo, el uso obligatorio de collar, correa y, si es necesario, bozal.

Los establecimientos también deben tener un espacio y contenedores para desechar los residuos de las mascotas. Además, los dueños son los responsables de recoger y desechar los excrementos de sus animalitos.

