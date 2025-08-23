Estos son los números ganadores del sorteo de Chances de este viernes

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este viernes 22 de agosto el sorteo de Chances número 6967, en el cual anunció las combinaciones ganadoras de los tres premios.
Así que preste atención para ver si resultó millonario. Estos son los números que aparecieron en las bolitas:
- Premio mayor: 21, serie 230
- Segundo premio: 16, serie 170
- Tercer premio: 02, serie 331
Si usted ganó alguno de esos premios, reclame porque puede obtener un buen dinero para su billetera.
Recuerda que el premio mayor estaba en ¢240 millones en total, es decir ¢120 millones en 2 emisiones, mientras que el segundo estaba en ¢37 millones por emisión.
El tercer premio estaba en ¢9 millones por emisión.
Puede reclamar su premio en la JPS, en algún puesto de los socios comerciales o en cualquier agencia del Banco de Costa Rica.
El próximo sorteo de la JPS se realizará este domingo 24 de agosto a las 7:30 p.m. El premio mayor de la Lotería está en ¢175 millones por emisión.
