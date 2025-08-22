Rodrigo Chaves no juró ante Dios decir la verdad en comparecencia por esta razón

El presidente Rodrigo Chaves llegó este viernes a la Asamblea Legislativa a comparecer por uno de los casos por los que está acusado por la Fiscalía, y por el cual podría perder su inmunidad.

Es costumbre que cuando se inicia una comparecencia, la persona que será interrogada se juramente ante Dios y ante lo más sagrado de sus creencias, para que diga la verdad, y en caso de mentir, se le pueda acusar del delito de perjurio, pero en este caso a Chaves no lo juramentaron.

A Rodrigo Chaves no lo juramentaron en la comparecencia. (John Durán)

La diputada Andrea Álvarez, presidenta de la comisión que analiza el levantamiento de la inmunidad del mandatario, explicó por qué fue que no se le juramentó.

“En este caso el señor presidente está como parte defensora y está acusado de un proceso penal del cual somos parte nosotros, entonces, por un derecho humano nadie está obligado a declarar contra sí mismo, entonces por ende no se juramenta y al señor abogado tampoco, porque vienen a ejercer el derecho de defensa, no vienen como testigos”, explicó la legisladora.

El caso por el que Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, podrían perder su inmunidad está relacionado con $405.800 otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.

Andrea Álvarez dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, por eso no lo juramentaron. (John Durán)

El equipo del mandatario contrató a la empresa RMC La Productora S.A., del productor Christian Bulgarelli, para prestar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión.

No obstante, según la Fiscalía, se habría obligado a Bulgarelli a darle $32.000.00 (unos ¢16 millones), producto de este contrato, “al coimputado (Federico) Cruz Saravanja, asesor de campaña electoral y personal, y amigo íntimo del presidente”, se lee en la acusación.

Rodríguez también habría tenido relación con el tema, por eso también fue acusado por el Ministerio Público.

Rodrigo Chaves llegó acompañado de su abogado, José Miguel Villalobos. (John Durán)

Bulgarelli accedió a convertirse en el testigo de la corona de este caso y prometió colaborar para esclarecer los hechos, así como proporcionar información útil para probar la participación de los imputados.

Este viernes, Chaves aseguró que él no tuvo nada que ver con el tema de la plata, que no obligó ni incitó a Bulgarelli a pasarle plata del contrato a Federico Cruz, dijo que eso fue un tema entre ellos dos.