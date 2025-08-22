Rodrigo Chaves revela cómo conoció a Federico Cruz, a quien habría ordenado favorecer con plata del BCIE

El presidente Rodrigo Chaves reveló este viernes cómo fue que conoció a su amigo Federico Cruz Saravanja, a quien presuntamente habría ordenado favorecer con plata del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Chaves llegó a la Asamblea Legislativa a comparecer en la comisión que analiza el levantamiento de su inmunidad y respondió a las preguntas de los diputados.
La legisladora del Frente Amplio, Rocío Alfaro, fue quien le preguntó a Chaves cómo había conocido a Cruz.
“En la campaña política, él se vino a ofrecer de voluntario para ayudar con el movimiento que yo en ese momento representaba.
“Él apareció en una conferencia de prensa que yo di junto a las mujeres colegas del movimiento, la señora diputada Cisneros, Munive, sobre un tema de campaña en ese momento y me dijo: ‘yo vengo a colaborar’”, expresó Chaves.
La diputada le cuestionó a Chaves si eso era motivo suficiente para nombrar a Cruz asesor de confianza.
“¿Eso tiene que ver algo con Bulgarelli y la plata que yo le di?“, respondió Chaves.
Entonces la legisladora le dijo que sí porque lo estaban acusando de haber ordenado que se favoreciera a su amigo Federico Cruz.
“Para darle relevancia a lo que usted está diciendo, yo tendría que contarle las vicisitudes, peripecias de la relación entre Rodrigo Chaves y Federico Cruz entre setiembre y octubre del 2021 hasta febrero del 2023, que le entregaron la plata”.
“No fue acto seguido que Federico Cruz se incorporó a mi campaña... viera qué montón de agua pasó debajo de ese puente en todo ese tiempo”, agregó el mandatario.
El caso por el que Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, podrían perder su inmunidad está relacionado con $405.800 otorgados por el BCIE, para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.
El equipo del mandatario contrató a la empresa RMC La Productora S.A., del productor Christian Bulgarelli, para prestar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión.
No obstante, según la Fiscalía, se habría obligado a Bulgarelli a darle $32.000.00 (unos ¢16 millones), producto de este contrato, “al coimputado (Federico) Cruz Saravanja, asesor de campaña electoral y personal, y amigo íntimo del presidente”, se lee en la acusación.
Rodríguez también habría tenido relación con el tema, por eso también fue acusado por el Ministerio Público.
Bulgarelli accedió a convertirse en el testigo de la corona de este caso y prometió colaborar para esclarecer los hechos, así como proporcionar información útil para probar la participación de los imputados.