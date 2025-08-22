Nacional

A Luis Guillermo Solís le preguntaron por qué nombró a Celso Gamboa como ministro de Seguridad y dio estas dos respuestas

Luis Guillermo Solís se presentó en la Comisión de Narcotráfico

Por Eduardo Vega

Luis Guillermo Solís Rivera, expresidente de Costa Rica (2014-2018), respondió dos veces por qué nombró a Celso Gamboa como su ministro de Seguridad Pública.

Luis Guillermo Solís ante Comisión de Seguridad y Narcotráfico
Expresidente Luis Guillermo Solís responde por qué nombró a Celso Gamboa como su ministro de Seguridad . (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La primera vez que se le hizo la pregunta respondió cortito: “El nombramiento se produjo sin que en ese momento se tuviera ninguna alerta de alguna otra actividad de don Celso”.

Y la segunda vez, agregó: “Cada nombramiento tenía la tarea de revisión de antecedentes”. Al momento de ir puntualmente a si se revisaron los antecedentes de Celso, aseguró: “en su momento, sí.

Luis Guillermo Solís ante Comisión de Seguridad y Narcotráfico
Luis Guillermo Solís compareció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No hubo ninguna alerta. No hubo alerta ni de los órganos del Estado, ni de la DIS (Dirección de Inteligencia y Seguridad) porque no existía.

“En la campaña se hacía el mismo trabajo y no hubo ninguna alerta ni ninguna sospecha. En los 9 meses que (Celso Gamboa) fue ministro (de Seguridad) no (hubo alertas)”, agregó el exmandatario.

Solís Rivera hizo la afirmación este jueves 21 de agosto ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Clarito, clarito dejó don Luis Guillermo que Celso solo le duró como ministro 10 meses (renunció el 3 de febrero del 2015) y así regresó a su cargo en el Poder Judicial.

Luis Guillermo Solís ante Comisión de Seguridad y Narcotráfico
Este jueves 21 de agosto, el expresidente Luis Guillermo Solís visitó a los diputados en la Asamblea Legislativa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Celso, explicó el expresidente, fue nombrado como ministro de Seguridad gracias a la labor que realizó como fiscal de la República y lo que hizo como viceministro de Seguridad, además, lo que hizo como director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

