Gobierno ya nombró a nueva presidenta de la Junta de Protección Social: este es su currículum

Después de la renuncia de Esmeralta Britton la Junta de Protección Social (JPS) estaba sin presidente y, una vez más, se designa a una mujer en el cargo.

Licenciada en Banca y Finanzas es la nueva presidenta de la Junta de Protección Social. (Cortesía/Cortesía)

Este jueves 21 de agosto el Consejo de Gobierno tomó la decisión de nombrar a Marieta Vargas Zúñiga como la nueva presidenta de la junta directiva de la JPS.

“Vargas Zúñiga es licenciada en Banca y Finanza, ademas, conoce la dinámica de la JPS, pues desde junio del 2024 ocupó el cargo de directora propietaria en la junta directiva, también fue miembro de los comités de Auditoría, camposantos e imagen.

Esmeralda Britton renunció a la JPS el pasado 30 de julio. (Jose Cordero/José Cordero)

“Dentro de su trayectoria sobresale como profesional en Activos y Pasivos Financieros en la Tesorería del ICE, así como parte de la gestión de apoyo de la Dirección Canales Propios del ICE”, explica Presidencia de la República.

A partir de ya la JPS continúa con una mujer como presidenta de la junta directiva. (Tomada de YouTube/Captura de pantalla)

