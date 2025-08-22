Nacional

Gobierno ya nombró a nueva presidenta de la Junta de Protección Social: este es su currículum

Se mantiene una mujer a la cabeza de la Junta de Protección Social

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega

Después de la renuncia de Esmeralta Britton la Junta de Protección Social (JPS) estaba sin presidente y, una vez más, se designa a una mujer en el cargo.

Este miércoles 21 de agosto el Consejo de Gobierno tomó la decisión de nombrar a Marieta Vargas Zúñiga como la nueva presidenta de la junta directiva de la JPS.
Licenciada en Banca y Finanzas es la nueva presidenta de la Junta de Protección Social. (Cortesía/Cortesía)

Este jueves 21 de agosto el Consejo de Gobierno tomó la decisión de nombrar a Marieta Vargas Zúñiga como la nueva presidenta de la junta directiva de la JPS.

LEA MÁS: Doctor le pidió a familia despedirse de mamá porque iba a morir, pero ella venció a la muerte por sus hijos

“Vargas Zúñiga es licenciada en Banca y Finanza, ademas, conoce la dinámica de la JPS, pues desde junio del 2024 ocupó el cargo de directora propietaria en la junta directiva, también fue miembro de los comités de Auditoría, camposantos e imagen.

TRABAJO EXCLUSIVO DE BRANDVOICE. 12/05/2025, San José, Auditorio de la Junta de Protección Social, conferencia de prensa para presentar el sorteo de chances del Zodiaco. En la fotografía Esmeralda Britton presidenta de la JPS.
Esmeralda Britton renunció a la JPS el pasado 30 de julio. (Jose Cordero/José Cordero)

“Dentro de su trayectoria sobresale como profesional en Activos y Pasivos Financieros en la Tesorería del ICE, así como parte de la gestión de apoyo de la Dirección Canales Propios del ICE”, explica Presidencia de la República.

LEA MÁS: Mario Redondo pide ayuda a la CCSS por sobrecapacidad del hospital Max Peralta

Las tómbolas de la lotería nacional.
A partir de ya la JPS continúa con una mujer como presidenta de la junta directiva. (Tomada de YouTube/Captura de pantalla)

LEA MÁS: Gobierno compartió comunicado sobre el Banco Nacional, lo eliminó y lo volvió a mandar, ¿qué cambió?

A partir de ya la JPS continúa con una mujer como presidenta de su junta directiva.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Marieta Vargas Zúñigapresidenta de la JPSJunta de protección social
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.