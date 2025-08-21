Gobierno compartió comunicado sobre el Banco Nacional, lo eliminó y lo volvió a mandar, ¿qué cambió?

El Gobierno de la República compartió el miércoles un comunicado sobre los nuevos miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, pero fue eliminado y modificado. (John Durán/John Durán)

Una situación extraña pasó la noche del miércoles 20 de agosto en los chats que Presidencia tiene con los medios de comunicación.

Los encargados de prensa compartieron un comunicado relacionado con el Banco Nacional, pero fue eliminado y, aproximadamente una hora después, enviaron otro documento, pero con información modificada.

Resulta que el comunicado se trataba sobre la nueva junta directiva del Banco Nacional. Recordemos que el gobierno destituyó el pasado 28 de mayo a los miembros de esa junta tras una disputa por el nombramiento de Rosaysella Ulloa como gerente general.

Fernando Chaves Espinach, periodista de La Nación, compartió en redes sociales las dos versiones del comunicado que envió Presidencia y el cambio es demasiado notorio.

En el primero se mencionó ampliamente las experiencias laborales y los estudios de cada uno de los 7 miembros. Por ejemplo, se decía que estudiaron en la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), INCAE y la Universidad de Barcelona.

Sin embargo, eso se modificó totalmente en el segundo comunicado, pues se ocultó dónde estudió cada uno de los integrantes de la nueva junta directiva.

Asimismo, en el primer archivo se comentó la experiencia laboral de cada persona de una forma más completa. En el segundo eso fue modificado, pues se resumió las trayectorias.

El gobierno compartió primero este comunicado sobre la Junta Directiva del Banco Nacional, pero fue eliminado. (Presidencia de la República/Presidencia de la República)

Por otra parte, en el segundo documento se señaló que los miembros fueron nombrados tras un concurso público, cuya recepción de postulaciones fue del 19 de junio al 17 de julio de este año. Este dato no fue mencionado en el primer comunicado.

Le consultamos a Presidencia por qué se dio esta situación, pero de momento no han respondido las dudas que les enviamos por correo electrónico, como nos pidieron que lo hiciéramos.

Una hora después de que eliminara el primer documento, Presidencia compartió este segundo comunicado, que oculta los lugares donde estudiaron los miembros. (Presidencia de la Rep/Presidencia de la República)

