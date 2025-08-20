¿Es Celso Gamboa padrino de los hijos de Randall Rivera? Esto responde el director de Noticias Repretel

Desde hace unos días anda el rumor de que Celso Gamboa sería el padrino de los hijos de Randall Rivera, director de Noticias Repretel y que, supuestamente, por eso el exmagistrado habría aceptado la entrevista con ese medio de comunicación.

A raíz de todas las especulaciones que han surgido sobre el tema, Randall Rivera acabó con los rumores mientras hacía un análisis precisamente de la entrevista de Gamboa.

Andaba el rumor de que Celso Gamboa era el padrino de los hijos de Randall Rivera. (José Cordero)

Él dijo que ya le habían hecho la pregunta varias veces, así que prefería responder de una vez por todas para evitar malos entendidos.

“No es cierto, yo no tengo ni un solo ahijado, no, no soy padrino de nadie y don Celso, antes de que me pregunten también, tampoco es padrino de ninguno de mis hijos”, dijo el comunicador.

Ahora bien, Rivera sí reconoció que hace unos años mantenía una relación periodística con Gamboa, porque él era una buena fuente y además, porque vivían cerca.

Randall Rivera negó la relación que le achacan con Gamboa. (Archivo)

“Éramos vecinos, es la verdad, hace añales, 2016, que había salido un reporte de que habíamos tenido contacto celular, si don Celso era magistrado, era fiscal, era ministro de seguridad y éramos vecinos, pero no teníamos contacto”, aseguró el director de Noticias Repretel.