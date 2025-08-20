Hombre dio testimonio sobre la trampa que le pusieron estafadores y la terrible amenaza que le hicieron

Los estafadores se la pasan buscando nuevas formas de apoderarse del dinero de la gente honrada y ahora tienen un nuevo método para engañar y robar.

La Teja entrevistó a un hombre al que intentaron estafar bajo este nuevo método. Él contó su testimonio, porque quiere que la gente se ponga viva y no vaya a caer en la peligrosa trampa.

LEA MÁS: Hay noticias sobre la nueva moneda de 50 colones

Un mensaje de texto causó miedo y mucha preocupación en un hombre. (Canva)

El afectado pidió que nos reserváramos su nombre, ya que aún está temeroso por lo que pasó, solo nos autorizó a que contáramos que es vecino de San José.

Él narró que hace un par de semanas recibió un mensaje en su celular en el que lo identificaban por su nombre y le dijeron algo terrible.

LEA MÁS: Personas que reciben subsidios del IMAS deben leer esta información

“El mensaje decía que se habían robado un celular y en él había información mía. Aparte de eso, me dijeron que tenían fotos comprometedoras mías, cosa que yo sé que no es cierta.

“Ellos citaron cada uno de los lugares en los que yo he trabajado y dijeron que tenían contactos de conocidos míos en esos sitios, y que iban a compartir mis fotos si no les depositaba ese mismo día, antes de las 5 de la tarde, 200 mil colones”, narró el hombre.

Los estafadores le exigían el pago de 200 mil colones. (Shutterstock)

En ese momento él se asustó mucho, pues se sintió intimidado. Estaba con un compañero de la universidad y le contó lo que le estaba pasando. El conocido lo alentó para que fuera al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a denunciar el hecho.

“Le hice caso y fui a poner la denuncia. Después, por recomendación de los agentes judiciales, y por una cosa de salud mental, cambié mi número para que los estafadores no pudieran volver a contactarme, porque sentía que, si no lo hacía, iban a seguir molestándome y pidiéndome plata”, contó.

LEA MÁS: ¿Dekra se va o no? Esto pasará con vehículos a los que les toca la revisión en los próximos meses

Días de mucho temor

El hombre al que intentaron estafar cuenta que los días siguientes a ese episodio fueron muy difíciles, ya que tenía miedo de que, por haberse negado a dar la plata, le hicieran daño a él o a alguno de sus seres queridos.

“Uno tiene que cortar la comunicación con ellos porque si no empiezan a jugar con uno y empiezan a amenazar con lo que uno más quiere.

El afectado puso la denuncia en el OIJ. (Jeffrey Zamora)

“Pero bueno, no le voy a mentir, yo pasé una semana en la que cada vez que se me acercaba una moto pensaba: ‘Dios mío, ¿será que como no pagué me van a matar?’. Era mucha la presión psicológica", manifestó.

Al final de cuentas, los estafadores no volvieron a contactar al hombre y él, poco a poco, ha recuperado la paz.

“Siento que hice lo correcto, uno no se puede dejar amedrentar por estas personas. Si les hubiera dado esos 200 mil colones que me estaban pidiendo, lo más seguro es que luego me hubieran pedido plata de nuevo”, comentó el afectado.