Hoy abren nuevas citas para la vacunación contra la fiebre amarilla, ¿qué hay que hacer?

El Ministerio de Salud realizará una jornada de vacunación contra la fiebre amarilla esta semana

Por Ingrid Hidalgo
Farmacias y hospitales privados ya cuentan con nuevas dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla.
Este lunes se habilitarán nuevas citas para la jornada de vacunación contra la fiebre amarilla que se realizará esta semana. (Canva/Canva)

El Ministerio de Salud abrirá nuevas citas este lunes 8 de setiembre para la jornada de vacunación contra la fiebre amarilla que se realizará esta semana para los viajeros a Colombia.

Si usted viajará al país sudamericano en setiembre y octubre y aún necesita la vacuna, tiene que solicitar una cita a través de este enlace: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html, en el cual deberá llenar un formulario.

El enlace estará disponible a partir de las 2:00 p.m. Las autoridades anunciaron que se habilitarán 300 espacios para cada día; es decir, 600 citas en total.

La jornada de vacunación se hará este jueves 11 y viernes 12 de setiembre en el Estadio Nacional, de 8:00 a.m. a mediodía.

Tres personas alrededor de una mesa. Una de ellas, un hombre de camisa azul, con barba, inyecta a una mujer sentada en una silla, que viste blusa roja y pantalón gris. Es de pelo oscuro. Otra mujer de pelo corto, negro, está sentada a la mesa, que está con implementos para vacunar, como hieleras para vacunas.
La nueva jornada de vacunación se realizará en el Estadio Nacional esta semana. (Cortesía )

Recuerde, el Ministerio de Salud solo aceptará a aquellas personas que hayan adquirido su boleto aéreo antes del 15 de agosto.

Es decir, si usted adquirió el tiquete después de esa fecha, no podrá ser vacunado, sino que deberá esperar hasta que sea su turno.

Esta vacuna le protegerá en su viaje a Colombia, pues la fiebre amarilla es transmitida por mosquitos infectados.

Dicha enfermedad genera síntomas como dolores de cabeza, dolores musculares y abdominales, escalofríos, náuseas, vómitos y más.

Ministerio de Saludvacunación contra fiebre amarillacitas vacunación fiebre amarilla
