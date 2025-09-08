Hoy abren nuevas citas para la vacunación contra la fiebre amarilla, ¿qué hay que hacer?

Este lunes se habilitarán nuevas citas para la jornada de vacunación contra la fiebre amarilla que se realizará esta semana. (Canva/Canva)

El Ministerio de Salud abrirá nuevas citas este lunes 8 de setiembre para la jornada de vacunación contra la fiebre amarilla que se realizará esta semana para los viajeros a Colombia.

LEA MÁS: Diputada Andrea Álvarez se convirtió en víctima de la delincuencia y envía urgente mensaje

Si usted viajará al país sudamericano en setiembre y octubre y aún necesita la vacuna, tiene que solicitar una cita a través de este enlace: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html, en el cual deberá llenar un formulario.

El enlace estará disponible a partir de las 2:00 p.m. Las autoridades anunciaron que se habilitarán 300 espacios para cada día; es decir, 600 citas en total.

La jornada de vacunación se hará este jueves 11 y viernes 12 de setiembre en el Estadio Nacional, de 8:00 a.m. a mediodía.

La nueva jornada de vacunación se realizará en el Estadio Nacional esta semana. (Cortesía )

Recuerde, el Ministerio de Salud solo aceptará a aquellas personas que hayan adquirido su boleto aéreo antes del 15 de agosto.

LEA MÁS: Aresep anuncia que el ICE pidió aumento en la tarifa eléctrica para 2026, pero atención a estos detalles

Es decir, si usted adquirió el tiquete después de esa fecha, no podrá ser vacunado, sino que deberá esperar hasta que sea su turno.

Esta vacuna le protegerá en su viaje a Colombia, pues la fiebre amarilla es transmitida por mosquitos infectados.

Dicha enfermedad genera síntomas como dolores de cabeza, dolores musculares y abdominales, escalofríos, náuseas, vómitos y más.

LEA MÁS: Estos son los requisitos para ser diputado con el PLN, algunos llaman la atención