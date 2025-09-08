Estos son los requisitos para ser diputado con el PLN, algunos llaman la atención

El Partido Liberación Nacional (PLN) arrancó con el proceso de recibir las postulaciones para las candidaturas a diputados.

A partir de esas postulaciones, el próximo sábado 13 de setiembre los miembros del partido escogerán a los candidatos en una asamblea que se llevará a cabo en el Centro Nacional de Convenciones de Costa Rica, en el salón Talamanca.

El sábado elegirán los candidatos a diputados del PLN. (Lilly Arce)

Según informó la agrupación en su página web, la inscripción de candidaturas se realizará según el siguiente calendario:

- Del lunes 8 al 11 de setiembre del 2025, en horario de 9 a. m. a 5 p.m.

- El viernes 12 de setiembre del 2025, de 9 a.m. a 12 p.m.

En esas fechas se aceptarán las postulaciones en la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer o la persona interesada podrá remitir su solicitud de inscripción vía correo electrónico, enviando el formulario debidamente firmado con firma digital y adjuntando los demás requisitos al correo tribunal@plndigital.com .

Además, el propio sábado 13 de setiembre de 2025, en horario de 8 a 10 a.m., se recibirán inscripciones en el Centro de Convenciones.

Ya se aceptan las postulaciones de los interesados en ser diputados. (Lilly Arce)

Documentos importantes

Los interesados deben presentar los siguientes documentos a la hora de hacer la inscripción:

- El formulario de información personal, debidamente completado.

- Comprobante del pago correspondiente al costo de inscripción y a las cuotas de membresía, conforme a las disposiciones establecidas por la Tesorería y señaladas en la convocatoria. El pago es de 600 mil colones.

- Ese pago será único y servirá para participar en cualquiera de las postulaciones.

- Biografía de la persona candidata en formato digital, la cual deberá remitirse al correo electrónico tribunal@plndigital.com, en el formato que se establecerá al efecto.

- Fotografía tamaño pasaporte, en formato digital, enviada al correo electrónico tribunal@plndigital.com.

- Formulario oficial de inscripción de la candidatura, debidamente firmado.

- Suscripción de declaración jurada establecida al efecto.

Álvaro Ramos, candidato del PLN, asegura que quiere una renovación en el partido. (Alonso Tenorio)

Hay requisitos

Según el estatuto del PLN, quienes quieran aspirar a una diputación deben comprometerse a contribuir económicamente al mantenimiento del partido, no tener procesamientos y condenas penales firmes las cuales consten en el Registro Judicial de Delincuentes, condenas vigentes en el Tribunal de Ética y Disciplina y no estar suspendido(a) por este.

Además, deben tener membresía ininterrumpida en el partido durante los últimos dos años previos a su elección o nombramiento.

También se detalla que quienes quieran optar por uno de estos puestos, deben tener claro que es prohibido realizar acciones o hacer comentarios ofensivos, injuriosos o calumniosos contra los compañeros o contra el propio partido.