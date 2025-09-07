¿Hay clases el martes 16 de setiembre? Esto dice el MEP

Este año el 14 de setiembre, día del desfile de faroles, cae domingo, por lo tanto, el 15 de setiembre, Día de la Independencia, cae lunes.

El 16 de setiembre los estudiantes no tienen clases. (José Cordero)

Ese día, aunque es feriado y la mayoría de trabajadores no tienen que laborar, los educadores y personal administrativo de los centros educativos sí tienen que ir a las escuelas y colegios para las celebraciones de las fiestas patrias.

El Ministerio de Educación detalló que debido a eso, el martes 16 de setiembre los educadores y el personal administrativo no tendrán que ir a trabajar. Ese día se les dará como disfrute del 14 de setiembre o del 15 de setiembre, según les haya tocado laborar, por ende, los estudiantes no deberán ir a clases.

El MEP también detalló que los directores de las escuelas y colegios deberán dividir el personal para que los vayan el 14 o 15 de setiembre a trabajar.

El director “deberá garantizar que los funcionarios convocados a las actividades del 14 de setiembre del 2025, no serán convocados a las actividades del 15 de setiembre del 2025. Sin embargo, los funcionarios podrán voluntariamente ofrecer su participación y colaboración en celebración de las fiestas patrias en ambas fechas”, informó el MEP por medio de una circular.

Los educadores estarán libres porque les tocará trabajar el 14 y 15 de setiembre. (José Cordero)

También deberá “reconocer al personal que participó en las actividades del 14 o 15 de setiembre, trasladar al martes 16 de setiembre de 2025 el disfrute del feriado correspondiente a las fiestas patrias”, agregó.

El MEP también dejó claro que la participación de la población estudiantil y del personal educativo convocado el día 15 de setiembre de 2025, se limita al desarrollo de las actividades patrias, por lo tanto, ese día no hay clases.