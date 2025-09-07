Este domingo Carlo Acutis se convertirá en santo gracias a milagro que le hizo a una tica

Carlo Acutis se convertirá oficialmente en santo por el papa León XIV este 7 de setiembre. (Foto tomada de Facebook, atribuida a la familia Acutis./Fotógrafo de archivo familiar)

El nombre de Carlo Acutis ha sonado en los últimos meses, después de que el papa Francisco, antes de su muerte, aprobara un milagro atribuido al joven italiano, quien murió a los 15 años.

LEA MÁS: Niña escribe para cambiar el mundo, alejándolo del bullying y acercándolo a la naturaleza

Este domingo 7 de setiembre es una fecha muy especial, pues será canonizado; es decir, lo declararán oficialmente santo, por el nuevo papa León XIV.

Acutis será canonizado por dos milagros que hizo; uno de ellos está relacionado con una joven tica.

La mamá de Valeria Valverde peregrinó en 2022 hasta la tumba del joven en Asís, Italia, para rezar por la curación de su hija.

Valverde, quien estudiaba en Florencia desde 2018, sufrió un accidente en bicicleta el 2 de julio de 2022, provocándole un traumatismo craneoencefálico. Debido a eso, tuvo una hemorragia cerebral.

Los médicos creían que su esperanza de sobrevivir era nula, pero su madre no se rindió y acudió a la tumba del joven Acutis.

Ella se arrodilló, rezó y dejó una carta. Según el medio Vatican News, ese mismo día el hospital le informó a la mujer que su hija había retomado la respiración.

Al día siguiente, ella comenzó a moverse y a recuperar el habla.

A Carlo Acutis se le atribuye el milagro de una tica, quien sufrió una hemorragia cerebral tras un accidente de bicicleta en 2022. (Tomada de Vaticans News)

Unos días después, le hicieron una tomografía a Valverde, en la que salió limpia; es decir, la hemorragia había desaparecido.

El joven iba a ser canonizado en abril de este año; sin embargo, por la muerte del papa Francisco, la ceremonia fue pospuesta.

LEA MÁS: Es urgente que las personas que cocinan con gas conozcan esta información

¿Quién es Carlo Acutis?

Él es conocido como el “Influencer de Dios”, ya que usaba el internet para evangelizar y transmitir su amor por la Santa Eucaristía.

Acutis amaba rezar el Rosario y, después de su Primera Comunión, él iba a misa y hacía Horas Santas antes o después de la Eucaristía. Además, se confesaba semanalmente y les pedía a sus padres que lo llevaran en peregrinación a lugares de santos y sitios de milagros eucarísticos.

Él era defensor de las víctimas de burlas en la escuela, especialmente, los niños con discapacidad.

LEA MÁS: Dueños de vehículos con placa 0, les tenemos una buena noticia ligada a Dekra

En su adolescencia fue diagnosticado con leucemia y murió el 12 de octubre de 2006. Él fue enterrado en Asís, según su deseo, debido a su amor por San Francisco.

Fue declarado Venerable en 2018 y luego, Beato en 2020.

Su cuerpo yace en reposo en una tumba de vidrio en Asís, mientras que su corazón, considerado una reliquia, se expone en un relicario en la Basílica de San Francisco en la misma ciudad italiana.