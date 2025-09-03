Dueños de vehículos con placa 0, les tenemos una buena noticia ligada a Dekra

Los dueños de vehículos cuyas placas terminan en 9 y 0 pueden llevarlos a una inspección técnica vehicular este mes a Dekra. (Cortesía Dekra/Dekra)

Si la placa de su vehículo termina con 0 y necesita la inspección técnica vehicular pronto, hay una buena noticia para usted.

LEA MÁS: Pilar Cisneros desató enojo de arroceros y ellos hicieron algo que nadie se esperaba (Video)

Resulta que Dekra ya empezó con la inspección técnica este mes de los vehículos con placas terminadas en 9 o 0.

De esta forma, los conductores podrán asegurarse de que su automotor está en óptimas condiciones para circular en la carretera y así, no causar un daño al medio ambiente o convertirse en un riesgo para las demás personas.

Aunque a los vehículos de placa que termina en 0 le correspondía la revisión en octubre, por ley, se puede adelantar un mes la revisión.

Por eso, si usted quiere llevar su vehículo para una inspección antes de octubre, puede hacerlo.

Las citas se pueden agendar a través del sitio web de Dekra, en este enlace: www.dekra.cr. Allí puede seleccionar la sede y la fecha, según su disponibilidad.

Los dueños de vehículos con placas que terminan en 0 pueden adelantar un mes la revisión. (Cortesía Dekra/Dekra)

LEA MÁS: Esta es la nueva función de Instagram, ¿ya la probó?

Recuerde que Dekra cuenta con 16 estaciones distribuidas en todo el país con diferentes horarios. En el caso de Alajuelita, Cartago, Alajuela, Heredia, Santo Domingo, Pérez Zeledón, Puntarenas, Guápiles, San Carlos, Liberia, Nicoya y Limón, operan de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Por otra parte, la estación de Cañas funciona de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y la Móvil Norte, actualmente en Grecia, y la Móvil Central, en Tarrazú, están abiertas de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

La Móvil Sur opera de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.; la estación en Ciudad Neily está disponible hasta el 10 de setiembre y luego se trasladará a Sabalito de Coto Brus, donde se iniciarán las operaciones el martes 16 de setiembre.

LEA MÁS: Curiosa tendencia en llamadas telefónicas invade distintos países de Latinoamérica, ¿le ha pasado?