Esta es la nueva función de Instagram, ¿ya la probó?

Las redes sociales están en constante actualización para brindarle la mejor experiencia a los usuarios, tal y como ocurre en Instagram.

Esta red social, donde los influencers se conectan con los usuarios o la gente se informa de diferentes temas, introdujo nuevas funciones que quizás usted no se ha dado cuenta.

Una de ellas es que sus reels pueden ser traducidos a otros idiomas con ayuda de Meta AI, es decir, con la inteligencia artificial de la empresa de Mark Zuckerberg.

Usted puede crear reels traducidos, preservando el sonido y tono de su voz, y a los usuarios les aparecerán el contenido en su idioma preferido. De momento, solo está disponible la traducción del inglés al español y del español al inglés.

Meta informó que se incluirán otros idiomas próximamente.

Si usted quiere que su contenido sea traducido, los pasos son sencillos. Antes de compartir el reel, debe seleccionar la opción “Más opciones”, después de editar el video.

Luego, debe hacer clic en “Traducir voz”. Recuerde que debe ingresar a “Configuración de traducción” para activar o desactivar la sincronización de labios o habilitar revisiones antes de publicar.

Esta función está disponible para aquellas cuentas públicas de Instagram con al menos 1.000 seguidores.

El video tendrá una etiqueta que indica que fue traducido con ayuda de Meta AI.

Otra función interesante que esta red social recientemente introdujo y es el reposteo de las publicaciones de otras cuentas.

Por ejemplo, si una persona ve un contenido en una cuenta de Instagram y le interesa que otros también lo vean, sin necesidad de compartirlo a través de una historia, le puede dar la opción de repostear, cuyo símbolo son dos flechas.

