Hay malas noticias para quienes envían paquetes a Estados Unidos

Correos de Costa Rica suspenderá temporalmente el envío de paquetes a Estados Unidos. (Cortesía Correos de Costa Rica)

Correos de Costa Rica anunció una mala noticia para las personas que envían paquetes a Estados Unidos.

LEA MÁS: Hay un problema con las monedas de ¢500 y esto es lo que hará el Banco Central

El servicio postal informó que suspenderá de forma temporal los envíos internacionales al país norteamericano, después de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera nuevos aranceles a Costa Rica.

Esta suspensión se realiza debido a las disposiciones arancelarias implementadas por el gobierno estadounidense y a los procesos de aprobación que aún se encuentran en negociación con las líneas aéreas.

Los servicios que serán interrumpidos temporalmente son EMS Inter Paq, Exporta Fácil, Encomienda Internacional, Correo Internacional y EMS Internacional USA.

En el caso del servicio EMS Premium, continuará disponible, según Correos de Costa Rica.

Varios servicios fueron interrumpidos temporalmente por los aranceles que impuso Donald Trump a las importaciones de Costa Rica. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: ¿Resultó millonario? Vea cuáles fueron los números ganadores de los Chances de este martes

La empresa señaló que está trabajando “para restablecer la operatividad completa” lo antes posible.

Recordemos que el mandatario estadounidense anunció a finales de julio la imposición del 15% de aranceles a las importaciones del país, cuya medida entró en vigor el 7 de agosto.

Esta no es la primera vez que Trump impone un arancel a nuestras importaciones, sino que a inicios de este año, él anunció un arancel del 10% para Costa Rica.

LEA MÁS: Leslye Bojorges explota contra Juan Carlos Hidalgo tras pedir que lo expulsen del PUSC