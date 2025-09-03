¿Resultó millonario? Vea cuáles fueron los números ganadores de los Chances de este martes

sorteo de la junta de protección social (cortesia/cortesia)

Como todos los martes, los jugadores se quedan pegados a la tele o al celular para estar pendientes del momento en que la Junta de Protección Social (JPS) anuncia los números ganadores de los Chances.

Estas son las combinaciones que salieron en las bolitas de las tómbolas:

Premio mayor: 82, serie 394

82, serie 394 Segundo premio: 64, serie 492

64, serie 492 Tercer premio: 60, serie 104

Si usted tiene un pedacito con alguno de estos números y series ganadoras, aproveche a reclamar su premio.

Recuerde que el premio mayor estaba en ¢160 millones, es decir, ¢80 millones por emisión, mientras que el segundo estaba en ¢25 millones y el tercero en ¢7 millones.

El premio mayor del sorteo de Chances del martes 2 de setiembre estaba en ¢160 millones en total. (JPS/JPS)

Debe ir a la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le depositen el premio.

En caso de que haya comprado en línea, el dinero será depositado en la cuenta bancaria que usted registró en el sitio web de la JPS.

El próximo sorteo de Chances se jugará el viernes 5 de setiembre a las 7:30 p.m. Aproveche a comprar su pedacito y juegue su suerte porque el premio mayor está en ¢120 millones en 2 emisiones, es decir ¢240 millones.

La fracción está en ¢1.500 y el entero en ¢7.500.

