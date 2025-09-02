¿Ya probó Street View de Google Maps? Así se ven algunos lugares conocidos de Costa Rica en la app

Google hizo una actualización en Street Views de la app Google Maps, donde la gente puede ver imágenes panorámicas de diferentes lugares. (Google Maps/Google Maps)

La aplicación Google Maps actualizó su versión de “Street View”, donde la gente puede ver lugares a través de imágenes panorámicas.

Con la ayuda de un vehículo equipado con una cámara, se recorrieron varias partes del país para capturar las casas, edificios y otras estructuras en 360 grados.

A través de la aplicación, usted puede sentirse que está en el lugar, aunque las imágenes están congeladas.

Si usted quiere saber cómo puede ver su casa u otro lugar, ya sea en la computadora, el celular o la tablet, en esta nota lo explicamos:

La Teja se puso a buscar algunos lugares conocidos del país y este fue el resultado:

Así se ve el Estadio Nacional en Street View de Google Maps. (Google Maps/Google Maps)

Así se ve la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles en Street View de Google Maps. (Google Maps/Google Maps)

Así se ve el Estadio Alejandro Morera Soto en Street View de Google Maps. (Google Maps/Google Maps)

Así se ve el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Street View de Google Maps. (Google Maps/Google Maps)

Así se ve el Estadio Ricardo Saprissa Aymá en Street View de Google Maps. (Google Maps/Google Maps)

Así se ve el famoso faro en Puntarenas en Street View de Google Maps. (Google Maps/Google Maps)

Así se ve el Museo de los Niños en Street View de Google Maps. (Google Maps/Google Maps)

Así se ve el Estadio Eladio Rosabal Cordero en construcción en Street View de Google Maps. (Google Maps/Google Maps)

