Costa Rica ocupa esta posición en el índice que mide la paz mundial

El Índice Global de Paz 2025 reveló en qué posición quedó Costa Rica

Por Ingrid Hidalgo
El Índice Mundial de Paz reveló que Costa Rica se ubicó en un puesto alto a nivel latinoamericano, pero no tanto a nivel mundial. (Canva/Canva)

Costa Rica es uno de los países más pacíficos a nivel latinoamericano, según el Global Peace Index 2025 (Índice Global de Paz en español).

El informe hizo una clasificación de la mayoría de los países a nivel mundial, de acuerdo con 23 indicadores en tres categorías: el nivel de seguridad y protección social, el alcance de los conflictos internos e internacionales en curso y el grado de militarización.

A nivel de Latinoamérica, así quedó la lista:

  1. Argentina
  2. Uruguay
  3. Costa Rica
  4. Chile
  5. Paraguay

Sin embargo, a nivel mundial, Costa Rica se ubica en el puesto número 54, siendo superado por Emiratos Árabes Unidos, Albania, Macedonia del Norte, Namibia y otros países.

En este índice, Islandia, Irlanda y Nueva Zelanda ocupan los primeros lugares.

Esta lista es elaborada por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Cabe mencionar que este índice es la principal medida mundial de la paz global.

Costa Rica se ubicó en el puesto 54 en el Global Peace Index 2025, a nivel mundial, pero en tercer lugar a nivel latinoamericano.
Costa Rica se ubicó en el puesto 54 en el Global Peace Index 2025, a nivel mundial pero en tercer lugar a nivel latinoamericano. (Global Peace Index 2025/Global Peace Index 2025)

Los expertos indicaron que hay una preocupación por el continuo declive de la paz global que se presenta actualmente.

“La paz mundial está en su nivel más bajo desde la creación del Índice, mientras que las condiciones que preceden al conflicto son las peores desde la Segunda Guerra Mundial”, señalaron.

Además, la paz mundial se ha ido deteriorando cada año desde 2014. En la última década, la situación se ha ido empeorando en 100 países.

Según el informe, actualmente hay 59 conflictos estatales activos, la mayor cantidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

