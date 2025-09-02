POPS realiza advertencia por algo terrible que están haciendo con el nombre de su marca

Las populares heladerías POPS hicieron una advertencia por algo terrible que está pasando y en lo que están usando el nombre de la marca.

La empresa informó, por medio de su página de Facebook, que hay delincuentes que están usando el nombre de POPS para estafar.

LEA MÁS: PriceSmart anuncia que hará cobro extra a sus clientes en estos casos

POPS alerta que hay delincuentes usando la marca para estafar. (Luis Navarro)

Lo peor de todo es que se aprovechan de la necesidad de la gente para poner la trampa, porque atacan a personas que están en busca de trabajo y a quienes les ofrecen muy buenas condiciones.

“Detectamos que personas ajenas a POPS están utilizando indebidamente nuestra imagen de marca para realizar estafas.

LEA MÁS: (Video) Diputada habló con el corazón en la mano y dijo algo desgarrador sobre su prima cruelmente asesinada

“Te recordamos que: No solicitamos pagos, datos bancarios, ni depósitos de ningún tipo. Solo reclutamos mediante correos corporativos terminados en @pops.co.cr”, informó la empresa.

La compañía dijo que sus canales oficiales son el correo reclutamiento@pops.cr.cr y la página web pops.cr.cr/empleos, si le llega información de algún otro sitio, no le haga caso y si puede, denúncielo.

LEA MÁS: Se viene un cambio importante con los billetes de mil colones y urge que usted lo sepa

POPS aclara que la empresa nunca pide plata no información sensible. (Luis Navarro)

“Si recibís un mensaje sospechoso, no compartas tu información personal y reportarlo a: servicioalcliente@pops.cr.cr Ayúdanos a prevenir el fraude”, agregó la empresa.

El consejo es válido para todas las personas que se vean en una situación o trampa de estafadores, por nada del mundo dé información personal a desconocidos ni ingrese a links porque les podrían robar su información y su plata.