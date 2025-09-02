PriceSmart anuncia que hará cobro extra a sus clientes en estos casos

Si usted es cliente de PriceSmart urge que lea esta información para que el cambio que anunció la cadena de supermercados no lo tome desprevenido.

PriceSmart anunció que empezará a cobrar comisión a sus clientes que compren en línea, cuando el monto de la facturación sea menor a ¢19.500.

PriceSmart hará un cobro extra en ciertos casos. (Cortesía)

La empresa dio a conocer la noticia por medio de un correo electrónico en el que detalló que el nuevo cobro entró a regir a partir de este 1 de setiembre.

El cobro adicional es de ¢2.260 cuando la factura del pedido hecho por medio de la App o la página web sea menor a los ¢19.500. Si la cuenta es igual a ese monto o lo sobrepasa, el cliente no tendrá que pagar de más.

“El cargo por servicio para compras en línea nos ayuda a gestionar de manera sostenible cada pedido, asegurando que podamos seguir ofreciendo excelentes productos, opciones de servicio de entrega y soporte oportuno.

Tenga presenta este nuevo monto que se pagará en ciertas compras. (Mayela López)

“Este cambio nos permite seguir ofreciendo los productos y servicios de la más alta calidad a los precios más bajos posibles, mientras continuamos mejorando la experiencia digital del socio”, informó PriceSmart.

Los clientes que tengan alguna duda sobre el tema pueden escribir al correo electrónico: servicioalsociocostarica@pricesmart.com.