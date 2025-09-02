Se viene un cambio importante con los billetes de mil colones y urge que usted lo sepa

En un par de meses habrá un cambio importante con los billetes que usamos en el país y que todos debemos tener bien claro.

Dos de los tres billetes de mil colones que se utilizan en el país dejarán de circular.

LEA MÁS: Banco Nacional: urge que los usuarios lean esta información sobre algo grave que está pasando

Se viene un cambio con los billetes que se usan en el país. (Jonathan Jiménez)

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó que, a partir del próximo 1° de noviembre, las series A y B del billete de ¢1.000 perderán su valor como medio de pago, eso quiere decir que solo se mantendrán en funcionamiento los de la serie C.

Hay que tener cuidado porque los billetes de las tres series se parecen bastante.

LEA MÁS: Muchos educadores están viviendo una terrible realidad, revela el Estado de la Educación

“Las series A y B del billete de ¢1.000 se encuentran en circulación desde el 2011 y el 2016, respectivamente, y se diferencian de la serie C principalmente por contar con una ventana transparente más pequeña ubicada en el extremo superior derecho del billete y con una forma de hoja que cambia de color.

Los dos billetes de arriba son los que saldrán de circulación. (BCCR)

“A la fecha se ha retirado de circulación, a través de las entidades financieras, el 94% de los billetes emitidos de la serie A y B, principalmente por el desgaste que impide identificar las seguridades del billete”, informó el banco.

LEA MÁS: Mónica Cortés, la tica que se hace llamar “La Faraona” y baila como toda una estrella

La serie C del billete de ¢1.000, que está en circulación desde el 2021, se mantendrá vigente como medio de pago en la economía nacional. Este será el único billete de mil colones que se podrá usar en comercios.

Ponga atención para que no se le pase el día del cambio. (BCCR)

Esta serie se caracteriza porque su diseño tiene una ventana transparente más amplia y visible e incluye la figura de Braulio Carrillo.

Una vez que salgan de circulación estos billetes, el canje o depósito se mantendrá de forma indefinida en las entidades financieras del país.