Banco Nacional: urge que los usuarios lean esta información sobre algo grave que está pasando

El Banco Nacional envió un mensaje importante a los usuarios, por algo grave que está pasando.

La entidad determinó un tipo de estafa muy común que se está dando y por eso pide a sus clientes que estén en alerta máxima.

El Banco Nacional alerta a los clientes por algo que está pasando. (Rafael Pacheco)

“Los intentos de estafa persisten. Esta vez, los delincuentes utilizan mensajes de texto para suplantar a entidades bancarias o comercios, con el pretexto de canjear puntos acumulados o liberar paquetes retenidos.

“Al hacer clic en los enlaces incluidos, las víctimas son dirigidas a sitios falsos, donde se les solicita información confidencial. Con esos datos, los estafadores logran incluso vincular cuentas o tarjetas bancarias a billeteras digitales en sus propios teléfonos, desde donde realizan compras fraudulentas en comercios, así como también les permite realizar compras a través de Internet con los datos sustraídos”, informó el banco.

Este tipo de fraude se conoce como “smishing”, una técnica de suplantación de identidad que combina el uso de SMS con tácticas de ingeniería social para inducir al error.

A diferencia del phishing tradicional, que opera por correo electrónico, el smishing explota la inmediatez del celular y la confianza que generan los mensajes cortos.

No caiga en las trampas de los estafadores, ¡desconfíe! (Fabiola Martínez)

“Según los expertos, su efectividad radica en la urgencia emocional que provocan. Los mensajes suelen generar una falsa sensación de urgencia para que la persona actúe sin pensar: ‘Su cuenta será suspendida’, ‘Tiene puntos por vencer’, ‘Su paquete está retenido’. Todo con el fin de que haga clic en un enlace malicioso”.

¿Cómo protegerse?

El Banco Nacional da estas recomendaciones para no caer en la trampa.

1. Desconfíe de la urgencia. Si un mensaje le presiona para actuar de inmediato, deténgase. Verifique directamente con la entidad a través de canales oficiales.

2. No dé datos personales o bancarios por mensaje de texto o llamada telefónica. Active la autenticación multifactor en sus cuentas siempre que sea posible.

3. Evite registrar información bancaria o números de tarjeta en su teléfono.

Los delincuentes están sacando plata de las cuentas de mucha gente con este método. (Shutterstock)

“Los ataques de smishing son cada vez más sofisticados y apelan a la confianza que las personas depositan en marcas reconocidas, como bancos, instituciones públicas o empresas de servicios.

“Estos mensajes maliciosos, que llegan por SMS o aplicaciones de mensajería, suelen imitar el lenguaje y la estética de comunicaciones legítimas para engañar al usuario y obtener información confidencial. Por eso, la mejor defensa es la prevención informada: conocer cómo operan estos fraudes, desconfiar de mensajes inesperados que soliciten datos personales y verificar siempre la autenticidad de las comunicaciones antes de actuar”, advierte Valeria González, experta en seguridad de la información del Banco Nacional (BN).

Si recibe un mensaje sospechoso, repórtelo de inmediato al 2212-2000. Su denuncia puede evitar que otras personas sean víctimas.