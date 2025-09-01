No va a creer cuánto pagan los estafadores por una cédula falsa en el mercado negro

Cada día los delincuentes se inventan nuevas formas para estafar y ahora hasta consiguen cédulas falsas en el mercado negro.

Radiográfica Costarricense (RACSA) informó que está tomando acciones para ayudar a entidades, tanto públicas como privadas para evitar fraudes por medio de falsificaciones.

Los delincuentes compran cédulas en el mercado negro para estafar. (Archivo)

“Ante el alarmante incremento en la falsificación de documentos de identidad —incluidas cédulas que se comercializan en el mercado negro por hasta ¢200.000 para cometer fraudes— RACSA apoya al país con tecnología biométrica avanzada que permite el escaneo de huellas dactilares y el reconocimiento facial desde dispositivos móviles para validar la identidad de cada persona, a partir de sus rasgos únicos.

“Se trata del servicio BIOmetric ID que refuerza la seguridad y la confianza en los procesos de verificación de identidad, lo que permite brindar mayor respaldo a instituciones públicas, privadas y comercios que venden productos y servicios frente a los crecientes fraudes por suplantación de identidad”, informó la empresa.

RACSA asegura que este servicio responde al incremento de denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) relacionadas con el uso indebido de datos personales.

No revele datos de sus familiares a desconocidos. (Shutterstock)

¡Cuidado con los datos personales!

La institución dice que han detectado que muchos de los estafadores consiguen los datos personales de sus víctimas por medio de familiares de estas.

“Los delincuentes obtienen esta información de personas cercanas, familiares e incluso ciudadanos fallecidos, con el fin de cometer delitos tipificados por la Ley, que contempla sanciones de hasta seis años de prisión.

“Solo en el primer semestre de 2025, las autoridades reportaron pérdidas cercanas a los ¢3 mil millones por fraudes electrónicos, lo que refleja la magnitud e impacto de esta problemática", informó RACSA.

RACSA ayuda con herramienta para prevenir estafas. (TSE)

Esta herramienta se suma a los esfuerzos de las autoridades para proteger a los ciudadanos que requieren comprobación de identidad en trámites jurídicos y notariales, entrega de productos financieros, pago de seguros y retiros de efectivo, aprobación de créditos y venta de productos a plazos, entre otros.

“Con la plataforma BIOmetric ID se robustece la protección de las personas y se aportan garantías adicionales a la autenticidad de la información en procedimientos administrativos y comerciales, garantizando un entorno más seguro, confiable y moderno para la seguridad financiera de los ciudadanos, las empresas y los comercios”, agregó RACSA.