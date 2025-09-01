Visa de Estados Unidos: este martes empezará a regir un gran cambio para renovar el documento

La sede diplomática declinó explicar las razones del cambio al ser consultad, solo indicó que la información sobre las citas para visas se proporciona de manera directa a los solicitantes. Fotografía:

Estados Unidos anunció un cambio en la tramitación de la visa que todas las personas que tienen el documento deben saber.

El Departamento de Estado del país norteamericano dio a conocer que, a partir de este martes 2 de setiembre, quienes vayan a renovar el documento tendrán que ir a una entrevista sí o sí.

“A partir del 2 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado actualizará las categorías de solicitantes que podrían ser elegibles para una exención de la entrevista para la visa de no inmigrante. Todos los solicitantes de visa de no inmigrante, incluyendo los menores de 14 años y mayores de 79, generalmente requerirán una entrevista presencial con un funcionario consular”, informó el Departamento de Estado.

Las únicas personas que no tendrán que ir a la entrevista para renovar la visa son:

- Solicitantes clasificables bajo los símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1.

Si usted va a renovar visa, es mejor que lea toda la información de esta nota. (La Nación / Argentina / GDA/La Nación)

- Los solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial.

- Solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 de validez completa o una tarjeta/permiso de cruce fronterizo (para ciudadanos mexicanos) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, y que tuvieran al menos 18 años de edad al momento de la emisión de la visa anterior.

Ahora bien, en el comunicado se detalla que para ser elegible para una exención de entrevista basada en el tercer punto anterior (solicitantes que renuevan una visa B-1, B-2, B1/B2 de validez completa o una tarjeta/papel de cruce fronterizo para ciudadanos mexicanos), los solicitantes también deben cumplir con ciertos criterios, incluyendo que:

Dos países de Latinoamérica tienen más del 90% de aprobación en las solicitudes de visa de turismo de Estados Unidos. (La Nación/Fotocomposición en Canva)

- Presentar su solicitud en su país de nacionalidad o residencia.

- Que nunca se les haya negado una visa (a menos que dicha negación haya sido superada o condonada).

- Que no tienen ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

También hay que tener claro que los funcionarios consulares podrían requerir entrevistas presenciales según el caso y por cualquier motivo.

“Los solicitantes deben consultar los sitios web de las embajadas y consulados para obtener información más detallada sobre los requisitos y procedimientos de solicitud de visa, así como para obtener más información sobre el estado operativo y los servicios de la embajada o consulado”, agregó el Departamento de Estado.