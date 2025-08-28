ICE hace gran anuncio a los usuarios de Kölbi y se compromete a algo impensado

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a través de su marca comercial Kölbi, hizo un anuncio que llama mucho la atención y representa un enorme compromiso enorme con los clientes.

La institución anunció que está avanzando en la incorporación al sistema de cable submarino de última generación TAM-1, una infraestructura que fortalecerá de manera significativa la conectividad internacional del país y aumentará 23 veces la capacidad actual.

El ICE promete que el Internet de Kolbi mejorará de forma increíble. (Archivo)

“Su entrada en operación comercial se proyecta para el último trimestre de 2025... El TAM-1 recorrerá 7.000 kilómetros en la costa atlántica, de Estados Unidos hasta Suramérica. Su conectividad reducirá la latencia (tiempo de espera entre una acción y su respuesta), elemento esencial para aplicaciones en tiempo real como videollamadas, juegos y operaciones de trading financiero.

“Con esta modernización de infraestructura, el ICE brindará servicios de mayor calidad a clientes minoristas, empresariales y mayoristas, con opciones diversas, robustas y de mayor seguridad. Su llegada se suma al fortalecimiento de la red de transporte (encargada de movilizar grandes volúmenes de datos entre puntos estratégicos), la expansión de la fibra óptica y el despliegue 5G... Consolidamos el compromiso con el desarrollo nacional”, expresó Leda Acevedo, gerente de Telecomunicaciones del ICE.

Las mejoras se podrían dar a finales de este año. (Cortesía)

Un chuzo de tecnología

La jerarca agregó que TAM-1 integra tecnologías de última generación, permite actualizaciones sin intervenciones físicas, mejora la eficiencia operativa y diversifica las rutas de conectividad internacional.

“Disminuiremos costos, mejoraremos la calidad y las prestaciones de los servicios y ofreceremos precios más competitivos”.

El ICE asegura que El TAM-1 manejará altas capacidades de datos, con una infraestructura de 24 pares de fibra óptica. De esta forma, Kölbi podrá escalar hasta los 18 terabits por segundo (o más en caso de ser necesario), aspecto crucial para satisfacer la demanda de servicios como streaming, inteligencia artificial, realidad virtual y 5G.

El ICE se comprometió a hacer grandes mejoras en el Internet de Kolbi. (cortesía de Kantar Ibope Media)

El TAM-1 conectará Estados Unidos con Centroamérica, el Caribe y países de Suramérica, como Colombia. En Costa Rica fortalecerá la conexión con uno de los centros de datos más grandes del mundo: el NAP de las Américas (Miami).

Está diseñado para permanecer en el fondo del océano y conectar infraestructuras terrestres. Su incorporación trae una conexión más segura, robusta y eficiente internacionalmente, lo que mejorará la velocidad de transmisión.