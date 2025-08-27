Estas son las cosas que nunca puede hacer un chofer de bus

Muchas de las personas que acostumbran a viajar en bus han visto de todo, desde pasajeros que comen pollo en pleno viaje, hasta pleitos que han llegado a los golpes entre usuarios o con el mismo chofer.

Y es que, como todo en la vida, viajar en bus también tiene reglas y es importante que todos las tengan claras para evitar problemas.

Los choferes de bus deben velar por la seguridad de los pasajeros. (Mayela López)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha dejado en claro, en distintas ocasiones, que los choferes deben velar porque los viajes sean seguros, y por eso hay cosas que ellos no pueden hacer, entre ellas están las siguientes:

- Ir a una gasolinera mientras están en servicio.

- Negar el servicio a adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

- Mantener la puerta de la unidad abierta mientras esté en movimiento, aunque haga mucho calor.

- Permitir que a la unidad ingresen más pasajeros de los permitidos.

- Usar el celular mientras conduce.

- Negar el ingreso al bus a perros guía o de asistencia.

- Cambiar el recorrido de la ruta establecido por el Consejo de Transporte Público (CTP).

- Permitir que viajen pasajeros en las entradas y salidas del bus.

Tome en cuenta lo que dice el MOPT para que los viajes en bus sean tranquilos. (Rafael Pacheco)

El MOPT también mencionó que de la actitud y la comprensión de los pasajeros depende mucho si un viaje es tranquilo o no, por eso también hace recordatorios en ese sentido.

Es importante que en los buses se respeten los asientos preferenciales, si no el chofer, con toda propiedad, podrá pedirles a quienes estén sentados en ellos que les den el espacio a las personas que, según la ley 7600, los necesiten.

El ministerio también hizo énfasis en que el chofer no es un enemigo, sino un trabajador más, y pide a la gente ser compresiva y colaborar con él cuando se requiera.

Nada cuesta ser educado y decirle gracias cuando se baja del bus.