Estas son las cosas que nunca puede hacer un chofer de bus

Muchas de las personas que acostumbran a viajar en bus han visto de todo, desde pasajeros que comen pollo en pleno viaje, hasta pleitos que han llegado a los golpes entre usuarios o con el mismo chofer.
Y es que, como todo en la vida, viajar en bus también tiene reglas y es importante que todos las tengan claras para evitar problemas.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha dejado en claro, en distintas ocasiones, que los choferes deben velar porque los viajes sean seguros, y por eso hay cosas que ellos no pueden hacer, entre ellas están las siguientes:
- Ir a una gasolinera mientras están en servicio.
- Negar el servicio a adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
- Mantener la puerta de la unidad abierta mientras esté en movimiento, aunque haga mucho calor.
- Permitir que a la unidad ingresen más pasajeros de los permitidos.
- Usar el celular mientras conduce.
- Negar el ingreso al bus a perros guía o de asistencia.
- Cambiar el recorrido de la ruta establecido por el Consejo de Transporte Público (CTP).
- Permitir que viajen pasajeros en las entradas y salidas del bus.
El MOPT también mencionó que de la actitud y la comprensión de los pasajeros depende mucho si un viaje es tranquilo o no, por eso también hace recordatorios en ese sentido.
Es importante que en los buses se respeten los asientos preferenciales, si no el chofer, con toda propiedad, podrá pedirles a quienes estén sentados en ellos que les den el espacio a las personas que, según la ley 7600, los necesiten.
El ministerio también hizo énfasis en que el chofer no es un enemigo, sino un trabajador más, y pide a la gente ser compresiva y colaborar con él cuando se requiera.
Nada cuesta ser educado y decirle gracias cuando se baja del bus.