¡Escogencia de candidatos a diputados se calienta!, estos partidos faltan de elegir

La escogencia de los candidatos a diputados del chavismo ha causado todo un alboroto, porque mucha gente ha criticado que entre los primeros lugares de las distintas provincias quedaron repartidos exministros de Rodrigo Chaves, expresidentes ejecutivos, amigos del mandatario y también influencers.

Además, este martes se dio a conocer que, debido a la forma en la que se escogieron, ahora están en veremos las candidaturas de José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves, quien está en primer lugar por Alajuela; y la de Marta Esquivel, expresidenta de la CCSS, candidata al primer lugar por Heredia.

PPSO ya eligió sus candidatos a diputados. (PPSO)

Ahora bien, mucha gente se pregunta si ya se definieron las candidaturas a diputaciones de los demás partidos políticos.

En realidad, no todos lo han hecho; entre los que sí lo hicieron está el Partido Frente Amplio, cuyo candidato presidencial es Ariel Robles. También lo hizo el Partido Nueva Generación, cuyo aspirante es Fernando Zamora, y Nueva República, quien postula a Fabricio Alvarado. El partido Progreso Social Democrático ya también definió como candidata presidencial a Luz Mary Alpízar.

El PLN aún no ha anunciado sus candidatos a diputados. (Alonso Tenorio)

En el caso del Partido Liberal Progresista, este sábado 30 de agosto ratificará a su candidato presidencial y los candidatos a las diputaciones.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) tendrá su asamblea el domingo 31 de agosto, en la cual se definirán los candidatos a diputados.

En el caso del Partido Acción Ciudadana (PAC), aún falta establecer cuándo se llevará a cabo la asamblea para definir las candidaturas para las diputaciones. Lo mismo pasa con el Partido Liberación Nacional (PLN).

El Frente Amplio ya escogió sus candidatos, José María Villalta es uno de ellos. (Facebook de José María Villalta)

Las agrupaciones políticas tienen tiempo de escoger a sus candidatos presidenciales y a diputados hasta el 28 de setiembre.

Ahora bien, entre más pronto lo hagan, más probabilidades hay de que se logren resolver problemas que se puedan dar en los procesos, en caso de que se presenten.