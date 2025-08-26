Marta Esquivel y José Miguel Villalobos reciben duro golpe a sus aspiraciones políticas

Hay terribles noticias para Marta Esquivel y José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves.

El domingo pasado, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) eligió a Esquivel como primera candidata por Heredia en el tema de las diputaciones, mientras que Villalobos es el primer candidato para Alajuela.

LEA MÁS: Banco Central informó algo sobre el SINPE Móvil que todos los usuarios deben saber

Marta Esquivel fue electa para ser candidata a diputada en Heredia. (John Durán)

Este martes, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó que dio curso a dos recursos de amparo electoral formulados por separado por las señoras Iliana María Ruiz Chacón y Xinia María Molina Ruiz, contra PPSO.

LEA MÁS: Aguinaldo 2025: ya se sabe que día pagarán el esperado dinero a los funcionarios públicos

“En sus escritos, las recurrentes alegan haber aspirado a las candidaturas a diputaciones por las provincias Alajuela y Heredia, respectivamente y haber cumplido con los requisitos para ser registradas como precandidatas (incluido el pago del importe requerido por la agrupación política), sin embargo, dicen haber recibido llamadas telefónicas la tarde del 21 de agosto en las que se les indicó que sus nombres habían sido descartados, por lo que su precandidatura no sería sometida a votación en la Asamblea Nacional.

LEA MÁS: BCR hace un importante anuncio a todos sus usuarios

“La señora Molina Ruiz añadió también que esa fase de preselección de precandidaturas no se encuentra regulada en la normativa partidaria”, informó el TSE.

José Miguel Villalobos pretende ser diputado por Alajuela. (John Durán)

Ambos recursos de amparo fueron admitidos para su estudio. El TSE dio un plazo de tres días hábiles al Comité Ejecutivo Nacional y al Tribunal de Elecciones Internas para que se refieran a lo indicado por las recurrentes, y dispuso que la designación de las candidaturas a las diputaciones por las dos provincias queda “supeditada a la resolución de ambos recursos de amparo”.

La Teja contactó a Mayuli Ortega, presidenta de PPSO, para pedirle una reacción sobre el tema.

Ella dijo que estaba en sesión con el Comité Ejecutivo Superior del partido, precisamente analizando los amparos con el equipo jurídico electoral, por lo que aún o podían dar una respuesta.