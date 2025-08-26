BCR hace un importante anuncio a todos sus usuarios

El Banco de Costa Rica (BCR) hizo un importante anuncio para todos sus usuarios.

A partir de esta semana, los clientes que ingresen al App BCR Móvil o a la Oficina Virtual de www.bancobcr.com, recibirán una notificación a su correo electrónico para informarles que se ha accedido a su perfil transaccional.

BCR tendrá una nueva medida de seguridad. (Canva)

“Esta práctica se implementa con el objetivo de continuar impulsando una experiencia aún más segura al realizar transacciones a través de los canales digitales del BCR, permitiendo que los clientes tengan conocimiento cuando se inicie sesión con su usuario personalizado y clave de acceso”, informó la entidad.

El banco detalló que el mensaje será enviado inmediatamente después de que se registre el ingreso a la sesión del cliente. Se remitirá desde el correo: BCRNotificacion@bancobcr.com

Función no se puede desactivar

La notificación no se puede desactivar, ya que forma parte de las medidas de seguridad que el BCR implementa en favor de sus clientes

Es importante que si el usuario recibe el aviso, pero él no ha iniciado sesión, se comunique inmediatamente con el Centro de Asistencia al cliente del BCR, al teléfono 2211-1111 o al WhatsApp 2211-1135, porque alguien podría estar entrando a su perfil.

La entidad anunció que la nueva función pretende cuidar la plata de los clientes. (Rafael Pacheco)

La habilitación de este mensaje es automática, por lo que el cliente no debe ingresar a ningún enlace o instalar programas adicionales.

La notificación se remitirá al correo electrónico que el cliente tiene registrado en la entidad, por lo cual es importante que, si no se recibe el aviso, la persona se dirija a la oficina BCR más cercana para proceder con la actualización de sus datos.

El mensaje que se enviará a los usuarios es de carácter informativo y no incluye enlaces a los cuales deban ingresar. Está compuesto de las siguientes partes: nombre del cliente, canal al cual está ingresando: BCR Móvil o sitio web, fecha de ingreso y hora de ingreso.