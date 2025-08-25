Joselyn Chacón le tiró a Marta Esquivel como pocas personas se atreven en la política

La exministra Joselyn Chacón arremetió contra Marta Esquivel tras su candidatura a diputada con el PPSO. (Rafael Pacheco Granados)

La exministra de Salud, Joselyn Chacón, arremetió contra la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y exministra de Planificación, Marta Esquivel, después de que se diera a conocer los candidatos a diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

LEA MÁS: ¿Exministra de la Condición de la Mujer culpó a víctimas de femicidios por el aumento de casos?

Esquivel renunció a su cargo como Ministra de Planificación el pasado 30 de julio y ahora buscará un curul en la Asamblea Legislativa como representante de Heredia con el partido de Laura Fernández.

La candidatura de Esquivel como diputada generó la molestia de muchos, entre ellos, Chacón, quien le dedicó una publicación, señalando que no la representa como mujer.

Resulta que un medio de comunicación nacional publicó una nota en la que la exjerarca afirmó que le ha dedicado su vida “a la justicia y al servicio del país”, por lo que la exministra la desmintió.

Según Chacón, Esquivel despedía a funcionarios por afinidades políticas o en periodo de licencia de maternidad.

“Tanto esa diputación como otras son lamentables, pero sí me quito el sombrero con otras personas que sí merecen con muchos méritos estar en esa papeleta y lo digo con todo el conocimiento de causa“, dijo la exministra.

“Además, para todos en general, no empecemos con ataques personales. Estamos eligiendo nuestra próxima asamblea; que sea con argumentos, pero una mujer madre que utiliza su puesto para matar a otras mujeres en sentido figurado no es ni será una mujer a quien le voy a aplaudir“, añadió.

La exministra de Salud, Joselyn Chacón, arremetió contra Marta Esquivel después de que se diera a conocer su candidatura como diputada con el PPSO. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Unas horas después de esta publicación, la exjerarca se refirió a los comentarios de Chacón y negó que haya despedido a alguna persona por afinidad política ni por estar en periodo de maternidad.

LEA MÁS: AyA anuncia cortes de agua, vea si su zona tendrá afectación

“No voy a caer en manifestaciones malintencionadas e infundadas. Lo mío es trabajar con hechos y transparencia, no perder el tiempo en alimentar rumores”, dijo.

La exjerarca de la CCSS y exministra de Planificación, Marta Esquivel, le respondió a Joselyn Chacón, asegurando de que no hubo despidos injustos. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Sin embargo, la exministra no se mantuvo tranquila y le contestó a su excolega.

“Marta y Laura Ávila dejen de mentirle al pueblo, no hicieron la prórroga de mi nombramiento porque yo en ese momento estaba apoyando al candidato a alcalde de Quepos y tengo la evidencia donde Marta me amenazó por hacerlo, ya que aún no había visto bueno de si era a ese partido o el de Choreco y como yo siempre decido por mí y no por el partido que me digan, se enojaron”, comentó Chacón Madrigal.

“Vea lo que son las cosas, por el partido que tanto se enojó que yo apoyé al candidato de Quepos en ese momento, usted me quitó mis derechos laborales y hoy ese mismo partido es el que la lleva en primer lugar en una provincia que no sea Cartago porque allá no ibas a salir por lo del hospital, pero sí con Heredia”, agregó.

La exministra de Salud, Joselyn Chacón, arremetió contra Marta Esquivel después de que se diera a conocer su candidatura como diputada con el PPSO. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Recordemos que Chacón renunció como ministra de Salud en 2023 y luego, fue nombrada como asesora de Esquivel. No obstante, ella tuvo un hijo en 2024 y se acogió a su licencia de maternidad.

Unos meses después, la exministra tuvo que dejar su cargo como asesora porque, según la CCSS, su nombramiento “venció”.

LEA MÁS: Spotify anuncia cambio que no les gustará para nada a sus usuarios, ¿afectará a Costa Rica?