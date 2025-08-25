Nacional

AyA anuncia cortes de agua, vea si su zona tendrá afectación

El AyA suspenderá este servicio por varios trabajos

Por Ingrid Hidalgo
La forma en que se mide y factura el servicio de agua potable para quienes residen en condominios cambiará debido a un ajuste en la medición del consumo aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y afectará el monto que pagan quienes viven en estos desarrollos habitacionales.
Varias personas se verán afectadas por los cortes de agua que realizará el AyA en los próximos días. (Shutterstock)

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció en redes sociales que realizará cortes de agua en varias zonas en los próximos días.

La suspensión del servicio de agua potable se hará por trabajos como mantenimiento y desarrollo en red eléctrica por parte del ICE e interconexión de tubería.

Estos son los lugares que serán afectados por los cortes de agua:

Miércoles 27 de agosto

  • San Ramón, Alajuela, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.: San Pedro, calle Valverde, Cataratas, Las Musas, sector UCR, sector sur Bolívar, Los Tucanes, Las Lomas, Tres Marías 2, La Libertad, El Poró, La Colina, Santiaguito, Puente Hamaca, calle Orozco, calle Zamora, calle Caracol, calle Arroyo, La Unión, sector Súper Pro.
  • El Tejar de El Guarco, Cartago, de 6:00 a.m. a mediodía: Higuito, barrio Nuevo, El Cacique, Fundación 1, Fundación 2, Zorzales, Antigua, Cafetos, Los Diques y casco central de Tejar.

Lunes 1.° de setiembre

  • San Juan de San Ramón, Alajuela, de 8:30 a.m. a 7:00 p.m.: calle Las Juntas, sector LINSA, calle El Colegio, Los Jardines, Las Lomas, Otto Kooper, Valle Esmeralda, calle El Túnel, calle La Ranchera, calle Polideportivo y urbanización El Poró.
Conferencia de prensa AyA
El AyA realizará cortes de agua en los próximos días por trabajos. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Miércoles 3 de setiembre

  • San Ramón, Alajuela, de 8:30 a.m. a 7:00 p.m.: San Ramón centro, barrio Belén, INVU, urbanización Los Parques, urbanización La Ladrillera, Cementerio, El Progreso, calle Varela, asilo de ancianos, Bajos Otto Calvo, urbanización F.J. Orlich, sector UCR, Bajo Tejares, barrio San Bosco, sector Maxi Palí, Tres Marías 1, INA y Radial San Ramón.

