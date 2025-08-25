Política

Pilar Cisneros reaccionó a listas de diputados del PPSO y aclaró que no está en ese partido

Diputada Pilar Cisneros dijo algo sobre los candidatos a diputados de PPSO que llamó mucho la atención

EscucharEscuchar
Por Rocío Sandí

Luego de que se diera a conocer la lista completa de los candidatos a diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), el que usará el oficialismo para las próximas elecciones, le consultamos a Pilar Cisneros qué opina al respecto y su respuesta sorprendió.

Primero que todo se notó muy distante del proceso, pese a que hace unas semanas fue ella quien dio el banderazo de salida cuando indicó que esa agrupación sería la que albergaría el proyecto de Rodrigo Chaves.

LEA MÁS: Estas personas lucharán por diputaciones del partido chavista, algunos nombres son muy conocidos

12 de julio del 2025. Parque Morazán. San José. 09:00 hrs. Anuncio oficial del partido político con el que participará el movimiento de Rodrigo Cháves en las próximas elecciones nacionales en febrero del 2026. En la foto: Pilar Cisneros anuncia que el partido Pueblo Soberano representará a Rodrigo Cháves en las próximas elecciones. Foto: Albert Marín.
Pilar Cisneros dice que ella no está en el Partido Pueblo Soberano (PPSO). (Albert Marín)

La alegría que mostró en esa ocasión desapareció y fue clara en que no tuvo nada que ver con la escogencia de los candidatos y hasta dijo que ella no estaba en ese partido.

“¿Qué pienso de la lista de diputados? No sé, porque la lista no es mía, la lista es del partido. Algunos nombres ahí me gustan, pero al 80% ni siquiera los conozco, así que no tengo opinión. Yo dije que no me iba a meter en la escogencia de los diputados", expresó.

LEA MÁS: Marta Esquivel y Juan Manuel Quesada serán candidatos a diputados por esta provincia

Al consultarle a Cisneros si el elegir a amigos de Rodrigo Chaves como, por ejemplo, el abogado José Miguel Villalobos, como candidato a diputado por Alajuela, no contradecía lo que el mandatario siempre critica de las redes de cuido y los amiguismos, ella respondió que no.

12 de julio del 2025. Parque Morazán. San José. 09:00 hrs. Anuncio oficial del partido político con el que participará el movimiento de Rodrigo Cháves en las próximas elecciones nacionales en febrero del 2026. En la foto: Pilar Cisneros anuncia que el partido Pueblo Soberano representará a Rodrigo Cháves en las próximas elecciones. Foto: Albert Marín.
Cisneros dice que no participó en la escogencia de los candidatos a diputados. (Albert Marín)

“José Miguel Villalobos no es amigo, es un abogado con mucha experiencia y está sobrado para ser diputado”, dijo la legisladora.

Además, ante los rumores de que doña Pilar no se lleva nada bien con Mayuli Ortega, presidenta de PPSO, le preguntamos si es verdad y no negó que tienen diferencias de pensamiento.

LEA MÁS: Chavistas definen lista de candidatos a diputados por Alajuela y el primer lugar es un gran amigo de Rodrigo Chaves

“Ella y yo no tenemos nada en común, pero ¿eso que tiene que ver? Cada uno es cada uno, cada quien piensa como quiera", manifestó.

24/08/2025/ Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano en hotel Aurola San José / Foto John Durán
Este domingo la agrupación escogió a sus candidatos para la Asamblea Legislativa. (John Durán)

El 31 de julio pasado, Cisneros ya había dado señas de que se alejaría de la campaña de Laura Fernández, al renunciar a ser la dirigente del movimiento en la campaña electoral. Pese a eso, la diputada sostiene que sigue apoyando a Fernández.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Pilar CisnerosPartido Pueblo SoberanoPPSOcandidatos a diputados
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.