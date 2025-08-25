Pilar Cisneros reaccionó a listas de diputados del PPSO y aclaró que no está en ese partido

Luego de que se diera a conocer la lista completa de los candidatos a diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), el que usará el oficialismo para las próximas elecciones, le consultamos a Pilar Cisneros qué opina al respecto y su respuesta sorprendió.

Primero que todo se notó muy distante del proceso, pese a que hace unas semanas fue ella quien dio el banderazo de salida cuando indicó que esa agrupación sería la que albergaría el proyecto de Rodrigo Chaves.

Pilar Cisneros dice que ella no está en el Partido Pueblo Soberano (PPSO). (Albert Marín)

La alegría que mostró en esa ocasión desapareció y fue clara en que no tuvo nada que ver con la escogencia de los candidatos y hasta dijo que ella no estaba en ese partido.

“¿Qué pienso de la lista de diputados? No sé, porque la lista no es mía, la lista es del partido. Algunos nombres ahí me gustan, pero al 80% ni siquiera los conozco, así que no tengo opinión. Yo dije que no me iba a meter en la escogencia de los diputados", expresó.

Al consultarle a Cisneros si el elegir a amigos de Rodrigo Chaves como, por ejemplo, el abogado José Miguel Villalobos, como candidato a diputado por Alajuela, no contradecía lo que el mandatario siempre critica de las redes de cuido y los amiguismos, ella respondió que no.

Cisneros dice que no participó en la escogencia de los candidatos a diputados. (Albert Marín)

“José Miguel Villalobos no es amigo, es un abogado con mucha experiencia y está sobrado para ser diputado”, dijo la legisladora.

Además, ante los rumores de que doña Pilar no se lleva nada bien con Mayuli Ortega, presidenta de PPSO, le preguntamos si es verdad y no negó que tienen diferencias de pensamiento.

“Ella y yo no tenemos nada en común, pero ¿eso que tiene que ver? Cada uno es cada uno, cada quien piensa como quiera", manifestó.

Este domingo la agrupación escogió a sus candidatos para la Asamblea Legislativa. (John Durán)

El 31 de julio pasado, Cisneros ya había dado señas de que se alejaría de la campaña de Laura Fernández, al renunciar a ser la dirigente del movimiento en la campaña electoral. Pese a eso, la diputada sostiene que sigue apoyando a Fernández.