Marta Esquivel y Juan Manuel Quesada serán candidatos a diputados por esta provincia

Los integrantes del partido chavista, Pueblo Soberano, eligieron a Marta Esquivel, la expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y a Juan Manuel Quesada, expresidente de Acueductos y Alcantarillados (AyA) como candidatos a diputados por la misma provincia.

Ellos encabezarán la lista de las diputaciones de Heredia.

Esquivel renunció hace unas semanas al ministerio de Planificación para luchar por una curul. Ella tuvo que dejar la Caja porque enfrenta un proceso penal en el que es sospechosa, se trata del caso Barrenador.

LEA MÁS: Estos son los candidatos a diputados por San José del partido chavista, algunos nombres son muy conocidos

Marta Esquivel será candidata a diputada por Heredia. (Casa Presidencial)

Además, en el segundo lugar, los asambleístas del Partido Pueblo Soberano votaron a favor de Juan Manuel Quesada, expresidente ejecutivo de Recope y expresidente Ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Esta es la lista de todos los candidatos a diputaciones en esa provincia:

1- Marta Eugenia Esquivel Rodríguez

2- Juan Manuel Quesada Espinoza

3- Kattia Jiménez Chavarría

LEA MÁS: Municipalidad de Heredia anuncia el cierre total de importantes calles durante toda la semana

4- Luis Alonso Pérez Jiménez

5- Melissa Villalobos Lobo

LEA MÁS: Nicaragüense estaba por rendirse, pero papel que encontró en la calle lo cambió todo

Juan Manuel Quesada también buscará una curul por esa provincia. (John Durán)

Los candidatos suplentes son:

1- Yordy Montero Soto

2- Angie Chaves Monge

La asamblea del PPSO se está llevando a cabo de forma privada.