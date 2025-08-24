Municipalidad de Heredia anuncia el cierre total de importantes calles durante toda la semana

Los vecinos de Heredia y las personas que viajan con frecuencia a la provincia de las Flores, deben leer esta información para que tomen las medidas necesarias y se eviten dolores de cabeza.

La municipalidad de Heredia anunció que debido a trabajos que se realizan en el centro de la provincia, se darán importantes cierres de vías durante esta semana.

LEA MÁS: Estos son los candidatos a diputados por San José del partido chavista, algunos nombres son muy conocidos

Los cierres serán cerca del Palacio de los Deportes. (Cortesía)

“Del lunes 25 al viernes 29 de agosto habrá cierre total en las vías al este y sur del Palacio de los Deportes por trabajos relacionados con obras de alta tensión. Agradecemos su comprensión”, informó la municipalidad en su página de Facebook.

LEA MÁS: Partido político tico que tiene a familiar de Nayib Bukele adentro hizo importante anuncio para las próximas elecciones

Es probable que debido a los cierres se hagan presas en las vías aledañas al lugar donde se harán los trabajos, por lo que es importante que tome en cuenta eso y si puede salga de la casa un poco más temprano para evitar contratiempos.

LEA MÁS: Hay un problema grave que amenaza lo más sagrado: la salud de los niños, vea lo que está pasando

Si tiene la opción de cambiar de ruta y evitar el centro de la provincia, esa podría ser una buena opción durante esta semana.

Si tiene dudas sobre los cierres puede ver el croquis que facilitó la municipalidad sobre los cierres.