Estos son los candidatos a diputados por San José del partido chavista, algunos nombres son muy conocidos

Ya están definidos los nombres de las personas que lucharán por los primeros puestos de diputaciones por San José, del Partido Pueblo Sobrerano (PPSO), que es el que usará el oficialismo en las próximas elecciones.

Los integrantes de la agrupación se reunieron en una asamblea este domingo para designar los puestos.

Nogui Acosta irá en primer lugar por San José. (John Durán)

La primera nómina en ser definida es la correspondiente a la provincia de San José.

Como ya se había dicho, el exministro de Hacienda, Nogui Acosta, será quien vaya por la primera curul en San José.

“Es un gran honor, desde el Congreso haremos todos los esfuerzos para lograr las reformas necesarias para que la patria avance”, afirmó Acosta este domingo.

Esta es la lista completa de las personas que lucharán con el PPSO por diputaciones en San José:

1 Nogui Acosta Jaén

2 Kattia Mora Montoya

3 Stephan Brunner Neibig

4 Mayuli Ortega Guzmán

5 Gonzalo Ramírez Zamora

6 Anna Katharina Müller

7 Antonio Barzuna Thopmson

8 Esmeralda Britton González

9 Francis Navarro Castillo

10 Dixiana Vargas Obando

11 Raúl Zamora Trejos

12 Geannina Padilla Ceciliano

13 David Morales Corrales

14 María Elena Mata Araya

15 Minor Rodríguez Badilla

16 Maritza Ugalde Gutiérrez

17 Esdras Ureña Gutiérrez

18 María Angélica Solano Murillo

Ya se difinieron cuáles serán los candidatos a diputados por San José de PPSO (Marvin Caravaca)

Los sustitutos son:

1 René Vargas Durán

2 Blanca Salas López

3 Arnoldo Fernández Rodríguez

4 Germa Lilly Chévez Chavarría

5 Jeffrey Gatgens Meléndez

La asamblea se está llevando a cabo de forma privada.