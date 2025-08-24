Liberación Nacional y partido que apoya a Rodrigo Chaves tomaron estas importantes decisiones en secreto

Los partidos políticos Liberación Nacional y Pueblo Soberano, que es el que usará el chavismo en las próximas elecciones, tomaron este fin de semana importantes decisiones en secreto y sin la prensa.

Y es que todas las agrupaciones políticas están corriendo porque se les acaba el tiempo para terminar de elegir sus puestos importantes de cara a las próximas elecciones.

El PLN hizo una asamblea secreta este sábado para renovar las estructuras de San Ramón. (Alonso Tenorio)

Según el calendario del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el 28 de setiembre es la fecha límite para que definan sus candidatos, tanto presidenciales, como a diputados.

Este sábado el PLN hizo una asamblea secreta en San Ramón para renovar sus estructuras, era el último cantón que faltaba y debido a un conflicto interno el tema se había complicado, por lo que no se alcanzaron acuerdos en 17 convocatorias pasadas en las que no hubo quorum.

Al inicio de la asamblea, la prensa ingresó al salón y escuchó las palabras iniciales del candidato presidencial Álvaro Ramos, pero los comunicadores tuvieron que salir del recinto y no tuvieron acceso a lo sucedido en la asamblea. Fue al final cuando los encargados salieron a dar declaraciones.

Ahora, Liberación Nacional inscribirá el acta y la acreditará ante el TSE, que decidirá si avala lo actuado por los liberacionistas.

Este domingo se llevó a cabo la asamblea de Pueblo Soberano y la agrupación también informó que sería privada y sin acceso a la prensa.

El partido chavista también hizo una asamblea secreta este domingo. (PPSO)

Exministros de Rodrigo Chaves buscarían diputaciones

Aunque será hasta que finalice la asamblea del partido chavista que se confirmen los candidatos a diputaciones que acompañarían a Laura Fernández en su lucha en las próximas elecciones, en los últimos días se han filtrado informaciones extraoficiales al respecto.

Uno de los nombres que suena fuerte para buscar la primera diputación por San José es el exministro de Hacienda, Nogui Acosta. La exministra de Educación, Ana Katharina Müller, es la posible segunda candidata por San José y el exvicepresidente Stephan Brunner sería el tercero.

También se rumora que Marta Esquivel, la expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, y quien enfrenta un proceso judicial como sospechosa en el caso Barrenador, iría por el primer lugar en la provincia de Cartago.

También se ha dicho que la expresidenta de la Junta de Protección Social, Esmeralda Britton, iría por la primera diputación en Heredia.

José Miguel Villalobos, abogado del presidente de la República, sería otro de los candidatos a diputados. Él haría la lucha en Alajuela.