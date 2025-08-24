Visa de Estados Unidos: en pocos días se dará un importante cambio para renovar documento

Si usted tiene visa de Estados Unidos, pero debe renovarla pronto, es importante que tome en cuenta los cambios que ese país implementará para llevar a cabo el trámite en unos pocos días.

Según informó el Departamento de Estados del país norteamericano, por medio de un comunicado, ahora quienes vayan a renovar el documento tendrán que ir a una entrevista.

“A partir del 2 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado actualizará las categorías de solicitantes que podrían ser elegibles para una exención de la entrevista para la visa de no inmigrante. Todos los solicitantes de visa de no inmigrante, incluyendo los menores de 14 años y mayores de 79, generalmente requerirán una entrevista presencial con un funcionario consular”, informó el Departamento de Estado.

Las únicas personas que no tendrán que ir a la entrevista para renovar la visa son:

- Solicitantes clasificables bajo los símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1.

- Los solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial.

- Solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 de validez completa o una tarjeta/permiso de cruce fronterizo (para ciudadanos mexicanos) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, y que tuvieran al menos 18 años de edad al momento de la emisión de la visa anterior.

Desde el 2 de setiembre de 2025, incluso los menores de 14 años deberán asistir a entrevista para visa de no inmigrante, según el Departamento de Estado de EE. UU. (Canva/Fotocomposición en Canva)

Ahora bien, en el comunicado se detalla que para ser elegible para una exención de entrevista basada en el tercer punto anterior (solicitantes que renuevan una visa B-1, B-2, B1/B2 de validez completa o una tarjeta/papel de cruce fronterizo para ciudadanos mexicanos), los solicitantes también deben cumplir con ciertos criterios, incluyendo que:

- Presentar su solicitud en su país de nacionalidad o residencia.

- Que nunca se les haya negado una visa (a menos que dicha negación haya sido superada o condonada).

- Que no tienen ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

También hay que tener claro que los funcionarios consulares podrían requerir entrevistas presenciales según el caso y por cualquier motivo.

“Los solicitantes deben consultar los sitios web de las embajadas y consulados para obtener información más detallada sobre los requisitos y procedimientos de solicitud de visa, así como para obtener más información sobre el estado operativo y los servicios de la embajada o consulado”, agregó el Departamento de Estado.