En diciembre del 2023, la vida de doña Karen Alvarado dio un giro inesperado. Sus hijos, ya adultos, notaron que hacía falta una nueva compañía en casa y decidieron darle la sorpresa más tierna de su vida: una perrita golden retriever llamada Chloe, cuyo nombre significa felicidad, nuevos comienzos.

Chloe, una perrita emprendedora que llena de amor y alegría a su familia. (Cortesía/Cortesía)

“Yo decía que no quería perro porque era mucho trabajo, pero ellos sabían que lo necesitaba. Teníamos más de 20 años de no tener perro en la casa, desde que mis hijos eran pequeños. Y ellos me dieron la sorpresa: me regalaron a Chloe”, recuerda la mamá humana.

Con apenas dos meses y medio de vida, la cachorrita llegó a convertirse en el corazón de la familia. Desde entonces, la Navidad ya no solo se celebra con villancicos y tamales, sino también con las travesuras y la dulzura de esta perrita que lo cambió todo.

Aquí está Chloe con su mamita humana, doña Karen. (Cortesía/Cortesía)

Llena de ternura

Chloe no tardó en ganarse el cariño de todos. Con su carácter dócil, juguetón y noble, se convirtió en la mejor compañía para su mamá humana.

Perrita Video

“Ella entiende cuando estoy triste o estresada. Si me altero, como me pasó con el temblor del pasado 22 de agosto (a la media noche), se acerca, me acompaña y hasta busca a mis hijos para que estemos juntos. Es demasiado inteligente, nada más le falta hablar”, cuenta doña Karen.

La golden retriever es el alma de la casa en Sabana Sur. Nunca está amarrada, pasea con collar y pechera en lugares públicos y disfruta con libertad de los parques para perros y de su lugar favorito: La Sabana.

Allí corre, juega, se mete al lago y no le teme a los charcos de barro, aunque después haya que bañarla.

“Es una perrita de montaña, no le gusta el mar ni el sonido de las olas, pero sí le encanta la arena y el barro. Yo soy una mamá alcahueta que la dejo porque después la baño”, confiesa entre risas esta mamita perruna.

La perrita hasta tiene su foto hecha con inteligencia artificial. (Cortesía/Cortesía)

Hija peludita

Para su familia, Chloe no es solo una perrita, sino un verdadero miembro más.

Le celebraron en su cumpleaños número uno el 13 de octubre, pero no con fiesta perruna, sí llevándola a que se divirtiera a placer en La Sabana.

Su presencia ha significado compañía, alegría y hasta protección. “Ella percibe a las personas, sabe quién tiene buena energía y quién no.

“Hay gente con la que nunca ladra, pero si ve algo raro, sí lo hace. Ellos sienten mucho más de lo que pensamos”, asegura doña Karen.

Y aunque nunca se ha enfermado de gravedad, la mamá perruna debe cuidarle de las alergias.

Una patica llena de ternurita y amor que su familia ama. (Cortesía/Cortesía)

Eso sí, siempre está al día con vacunas, desparasitantes y cuidados de higiene.

“Hay gente más cochina que un perro, porque un perro está limpio, vacunado, cuidado. En cambio hay humanos que ni siquiera se lavan las manos después de ir al baño, sobre todo en centros comerciales”, sentencia.

Perrita emprendedora

Pero Chloe no solo ha llenado de ternura a su familia: también se convirtió en la cara de un emprendimiento perruno. Karen, quien es chef profesional y da clases de gastronomía, decidió unir su talento con la inspiración que le dio su hija de cuatro patas.

Así nació Sweet Pets, una marca de galletitas naturales para perros hechas con avena, zanahoria y carne.

“Son 100% naturales, sin preservantes, y no causan alergias. Chloe es la modelo oficial, la embajadora de la marca, y a la gente le encanta porque ella es la que las presenta”, apunta la mamita humana.

Este es el emprendimiento de la peludita en donde ella es la cara. (Cortesía/Cortesía)

El emprendimiento no solo busca consentir a los perritos con alimentos saludables, también ha tenido un lado solidario: parte de las galletas se han donado para actividades benéficas, como la recaudación de fondos para un niño que necesitaba operarse en España.

Para pedidos de Sweet Pets puede llamar al 8557-4949 o 8967-8739. Se hacen envíos a todo el país.

“Ella no es solo mi hija peluda, es una perrita emprendedora que inspira.

Esta es Chloe en sus primeros meses de vida. (Cortesía/Cortesía)

“Con ella entendí que hasta los animales pueden ser motores de cambio y de amor”, añade su orgullosa mamá.

¿Crecerá la familia?

La unión entre Chloe y su familia es tan fuerte que ya piensan en darle un hermanito. Los hijos de doña Karen aseguran que la golden retriever tiene tanto amor para dar, que lo mejor sería dejarle un hijo propio para continuar con su dulce personalidad.

Sí le gusta ir a la playa, pero no meterse al mar sino revolcarse en la arena y hacer huecos. (Cortesía/Cortesía)

“Chloe es amor, compañía, diversión y ternura. No me imagino mi vida sin ella. Sé que algún día podría no estar y eso va a doler, pero por eso la disfruto a cada instante”, confiesa.

En Sabana Sur, esta perrita dorada no solo alegra a su familia, sino que también conquista corazones con sus ojos brillantes, su lengua de medio lado cuando está feliz y sus galletitas llenas de cariño.

Aquí está en su lugar preferido, La Sabana, vean que ya está encharcada. (Cortesía/Cortesía)

Chloe no es cualquier perro: es una golden retriever que representa lo que significa el verdadero amor peludo.